Hurkás hasúnak, a vörös szőnyegen szétfolyt pacának nevezték Kate Winsletet

A Lee Miller életéről szóló film forgatásán a hurkás hasa miatt szóltak neki

A Lee Miller életén alapuló film forgatása alatt is megalázták. "A stáb egyik tagja feljött a két felvétel között, és azt mondta: 'Lehetne, hogy egyenesebben ülsz, hurkás a hasad?'" - emlékszik vissza Kate Winslet egy bikinis jelenetre a második világháborús dráma, a Lee-nek egyik jelenetére és azt is elmondta, mit válaszolt. A meztelen jelenetek különösen érzékeny pontjai voltak a forgatásnak, Winslet többször is hangoztatta, hogy soha nem vállalna olyan jelenetet, ahol a meztelenség kizárólag a nézők szórakoztatására vagy a film marketingjére szolgál.