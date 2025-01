Elképesztő! Merészen szabott fürdőruhában táncol a 66 éves Jamie Lee Curtis – Videó

Jamie Lee Curtis Hollywood egyik legragyogóbb csillaga, akinek nevéhez olyan kultikus filmek fűződnek, mint a Feltámadás, A köd, A halloween vagy a Nem férek a bőrödbe.

Jamie Lee Curtis 66 évesen is kirobbanó formában van.

40 évvel később alkotta újra filmje ikonikus jelenetét Jamie Lee Curtis

Fel sem tűnik az elmúlt 40 év

A magyar felmenőkkel rendelkező színésznő legendásan híres csodás humoráról, amit a napokban Jimmy Fallon esti beszélgetős műsorában is megvillantott.

Curtist az új, The Last Showgirl című filmje apropóján hívták meg a műsorba, ahol mindenki legnagyobb döbbenetére felvette az 1985-ös sikerfilmje, az Ingerlő idomok egyik szexi jelmezét.

A színésznő a filmben egy fitness oktatót alakít, aki kapcsolatba kerül egy Los Angeles-i riporterrel, akit John Travolta személyesít meg. A James Bridges által írt és rendezett film elképesztő népszerűségre tett szert túlfűtött jelenetei miatt, amik remekül visszaadták a 80-as évek fitneszőrületét.

A videón a napnál is világosabban látszik, hogy a 66 éves színésznőn egyáltalán nem fog az idő és ugyanolyan kirobbanó formában van, mint 40 évvel ezelőtt. Igaz, a koreográfia kicsit változott, ugyanis pizza rendelés és egy újraélesztés is helyet kapott benne, de ezek csak tovább fokozták a humor faktort. Pláne, hogy John Travolta helyett maga Jimmy Fallon is beszállt ebbe a tornának nevezett akármibe, ami láttán a rajongók a hasukat fogták a nevetéstől.

Öregedés méltósággal

Ha csak egy valamit magunkkal viszünk ebből a fergeteges performanszból, az legyen az a követendő példa, amit Jamie Lee Curtis állít elénk, nők elé: nem kell görcsösen takargatni, hogy múlnak az évek, lehet ezt méltósággal, humorral is kezelni.