Jamie Lee Curtis karrierjében fordulópontot hozott a felismerés, hogy „hamarosan meg fog halni”

Jamie Lee Curtis 1978-ban vált híressé a Halloween című horrorfilmben, és azóta is töretlenül folytatja színészi karrierjét olyan filmekkel, mint a Freaky Friday (2003) és a Knives Out (2019). Az évek során azonban egy váratlan felismerés hatására elhatározta, hogy komolyabban veszi a produceri feladatokat.

Jamie Lee Curtis karrierjében nemrég fordulóponthoz érkezett

Forrás: FilmMagic

A Halloween-sorozat több részében, például a 2018-as Halloweenben már producerként is részt vett, emellett olyan filmek executive producereként is dolgozott, mint a Best Summer Ever (2020) és a Timers (2021).

Curtis nemrég az Entertainment Weeklynek mesélt arról, hogy a hatvanadik születésnapja után ráébredt, hogy mindaz, amit élete során felhalmozott – gondolatok, érzések, tapasztalatok – vele együtt el fog tűnni, ha nem osztja meg a világgal.

„Amikor betöltöttem a hatvanat, az volt az a pillanat, amikor rájöttem, hogy mindaz, ami a fejemben, a szívemben, az elmémben, a lelkemben és az életerőmben van, velem együtt el fog tűnni, ha nem hozom felszínre”

– mesélte.

Ez a felismerés ösztönözte arra, hogy elindítsa saját film-, televízió- és podcast-produkciós cégét, a Comet Pictures-t 2019-ben, amely egy évvel később hároméves szerződést kötött a Blumhouse stúdióval. „Ez volt az igazság pillanata, és ekkor kerestem meg Jason Blumot azzal, hogy szeretnék egy produkciós céget” – tette hozzá Curtis.

Legújabb produceri projektje egy dokumentumfilm a '90-es évek fitnessikonjáról, Susan Powterről, amely az öregedés kérdéseivel foglalkozik. Curtis kifejtette: „Ez nem egy szenzációhajhász alkotás Susan Powterről, hanem egy vádirat arról, hogyan mellőzzük az idősebb embereket ebben az országban, és milyen kegyetlen bánásmódban részesítjük őket.”

A dokumentumfilm arra világít rá, hogy az idősebb generációknak milyen kevés erőforrást és méltóságot biztosítunk, miközben ők építették fel azt a világot, amelyben most élünk. Curtis szerint ez a történet arra is felhívja a figyelmet, hogy gyakran maguk az emberek is részesei ennek az elhanyagolásnak. „Ez egy nosztalgikus visszatekintés egy könnyelmű időszakra, ugyanakkor egy vádirat és egy kihívás is arra, hogy mindannyian gondoljuk át, mennyire vagyunk mi magunk is felelősek ezért a helyzetért” – magyarázta.