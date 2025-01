Újabb hollywoodi álomházasság ért véget: Jessica Alba bejelentette válását

Jessica Alba január 16-án, csütörtökön jelentette be, hogy válik férjétől Cash Warrentől. „Évek óta az önmegvalósítás és az átalakulás útján vagyok – egyénileg és Cash-sel együtt is. Büszke vagyok arra, ahogyan párként és a házasságunkban fejlődtünk az elmúlt 20 évben, de most itt az ideje, hogy új fejezetet nyissunk” – írta.

Válik Jessica Alba és Cash warren

Forrás: AFP

A színésznő hozzátette, hogy a különválás ellenére továbbra is szeretettel és tisztelettel viszonyulnak egymáshoz. „Gyermekeink továbbra is a legfőbb prioritásaink, és kérjük, hogy ezúttal tartsák tiszteletben a magánéletünket” – fogalmazott.

Január eleje óta pletykálják, hogy Jessica Alba házassága véget ért

Jessica Alba és Cash Warren 2004-ben találkoztak a Fantasztikus négyes forgatásán, ahol Warren producerként dolgozott. Négy évvel később, 2008 májusában házasodtak össze. Három közös gyermekük született: Honor (16), Haven (13) és Hayes (7).

A pár január elején még közösen ünnepelte legkisebb fiuk születésnapját, de a TMZ január 9-én már arról számolt be, hogy külön élnek és hamarosan el is válnak. Egy forrás akkor a People magazinnak elmondta: „Nem számít, mi történik most, úgy tűnik, hogy jóban vannak. Ha beadják a válókeresetet, az nem valami gyűlölködő dráma miatt van.”

Január 15-én újabb forrás erősítette meg, hogy Alba felfogadott egy válóperes ügyvédet, majd a színésznőt a jegygyűrűje nélkül látták.