Emlékszel a legendás csajbandára, a Kócbabákra? Ők voltak a legmenőbb énekesnők az országban

Ők voltak a legmenőbb csajok az országban, akár a Spice Girls is példát vehetett volna róluk, hiszen tehetségükkel és dalaikkal gyakorlatilag letarolták az országot. Hogy mi lett volna belőlük most 2025-ben? Nem tudni, egy biztos, hogy a Kócbabák slágereit még ma is kívülről fújják az emberek a bulikban.

Hoffmann Ödön, az ismert énektanár jó szimattal állapította meg három tanítványáról, hogy tehetségükkel együtt hatalmas sikert tudnak elérni. A három fiatal lány, Babits Marcella (a későbbi Marcellina), Csepregi Éva és Fábián Éva páratlan vokálegyüttest hoztak létre. Ödön bácsi ötlete bejött, a lányok kiálltak a színpadra, és a Kócbabák az 1972-es Ki mit tud? műsornak köszönhetően az egész országban ismertek lett. Bár Marcella nem sokkal később külföldre ment és helyét Pál Éva vette át, a siker töretlen volt. Hoffmann Ödön és a Kócbabák

Forrás: Fortepan/Szalay Zoltán Retro hangulat: a Kócbabák combcsizmában, flitteres szerkóban hódítottak Akkoriban vokálegyüttesnek hívták a csajbandákat. A hölgyek, vagyis a három Éva, egyre lazább koreográfiával, többszólamú énekkel, gazdagon hangszerelt dalokkal támadtak, így gyorsan felkúsztak a slágerlistákra. Igazi divatdiktátorok lettek: bár fellépőruháikat nem dizájnerek tervezték, mindenki csak rojtos ruhára és combcsizmára vágyott akkoriban, a varrónők pedig sorra gyártották a diszkóba járó lányoknak a Kócbabás szerkókat. Csepregi Éva, Pál Éva és Fábián Éva sikerét még az sem árnyékolta be, hogy a Ki mit tud? műsorában csak a második helyet tudták megszerezni. 1976-ban a Vándorének című slágerrel tették hangulatossá az akkor népszerű építőtáborok estéit. A lányok turné helyett klubokban és kultúrházakban léptek fel, a rajongók pedig tényleg kívülről tudták az összes daluk szövegét. Ma már kicsit furcsa, de a hetvenes években még nem készültek a mai értelemben vett videoklipek, így a Kócbabák egy rögtönzött pult mögött virágkötő lányként énekelték éppen aktuális slágerüket, a Szeretem azt című dalt. A Kócbabák olyan korszakot idéznek, amikor menő volt a trapéznadrág, a hippifrizura, a magyar könnyűzene új lendületet kapott, és a női előadók egyre nagyobb teret nyertek a színpadokon. Dalaik, fellépéseik és stílusuk máig inspirálják a hazai popzene világát. Az ő hatásuk nélkül elképzelhetetlen lenne a mai magyar zenei élet, és még mindig emlékezünk arra az időszakra, amikor a Kócbabákért odavoltak a férfiak – és persze a női rajongók is.

A Kócbabák legismertebb tagja Csepregi Éva lett, aki a mai napig aktív, a Neoton Família zenekarnak köszönhetően a régi slágereket ma is meghallgathatjuk.