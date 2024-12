Emlékszel még a t.A.T.u.-ra? A zenekar énekesnője szétplasztikáztatta magát, felismerhetetlen lett

A t.A.T.u. együttes világszerte népszerűvé vált lázadó és provokatív zenéjével. A formáció bájos arcú énekesnőjére, Julia Volkovára azonban ma már alig lehet ráismerni.

A t.A.T.u. zenekar tagjai karrierjük csúcsán.

Forrás: Getty Images/Jeff Kravitz

Így néz ki most a t.A.T.u. híres énekesnője

Julia és Lena fiatalon robbantak be a zenei világba, hamar váltak világsztárokká. Olyan slágereket köszönhetünk nekik, mint az All The Things She Said vagy a Not Gonna Get Us. A t.A.T.u. másik énekesnője, Lena Katina sem vetette meg a szépészeti beavatkozásokat, de a most 39 éves Julia külső megjelenésében drámaian átalakult, új fotóján már alig hasonlít régi önmagára. Az énekesnő az elmúlt években több plasztikai beavatkozáson is átesett, az orrműtéttől kezdve az ajakfeltöltésen át a botox kezelésekig, amelyek eredményeképp jelentősen megváltoztak az arcvonásai. Julia Volkova fotóján egy teljesen új személyiség köszön vissza:

Elsőre a legszembetűnőbb az ajakfeltöltése és az is észrevehető, hogy a lázadó stílusa már a múlté, mostanra sokkal nőiesebb lett.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: