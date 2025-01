Megszületett Osvárt Andrea kislánya, akiről már az első babafotó is megérkezett

Rajongói már nagyon várták, hogy Osvárt Andrea bejelentse a nagy hírt: megszületett első gyermeke. A párjával Budapest és Bécs között ingázó egykori modell, ma már sikeres színésznő és filmproducer nem is hagyta cserben követőit az Instagramon egy édes fotóval jelentette be, hogy világra jött a kislánya.

Megszületett a gyönyörű Osvárt Andrea első gyermele

Forrás: NurPhoto via AFP/Matteo Chinellato/NurPhoto

Osvárt Andrea az egyik legszebb magyar modellből lett Olaszországban sikeres színésznő és producer

„Isten hozott minálunk! Welcome to our world!” — írta az újszülött fotója mellé Osvárt Andrea, aki korábban sikeres modellként dolgozott, majd Olaszországba, Rómába költözött, ahol színész, majd produceri sikereket ért el, és nyelvészként szerzett diplomát. Egy fájdalmas szakítás után talált rá újra a szerelem, párjával Budapest és Bécs között ingáznak.

Hogy a baba pontosan mikor született, nem derül ki a posztból, de a bejegyzés alapján az újszülött kislány, aki a gyönyörű Luna Gréta nevet kapta, és az édesanyja is jól van — írja a Bors.