Pamela Anderson fia igazi szívtipró: 5 titok, amit nem tudtál róla

Pandora kampányban szerepelt anyjával és testvérével

Forrás: Getty Images for Pandora

4. Saját ruhamárkája van

2021 novemberében Brandon elindította saját ruhamárkáját, a Swingers Clubot, amelyet a retró, előkelő golfruházat ihletett. Anderson és Lee még össze is jöttek, hogy részt vegyenek fiuk első ruházati rendezvényén Los Angelesben.

„A golf hatalmas része az életemnek, és ugyanígy a divat is" – írta Brandon Instagramján a márkáról. „Eddig ez egy álom volt számomra, hogy létrehozzak egy olyan márkát, amely tükrözi a stílusomat és azokat az életstílusokat, amiket imádok és élvezek. Alig várom, hogy megmutassam nektek, mi jön legközelebb!"

5. Barátnője Lily Easton modell

Brandon Thomas Lee és Lily Easton

Forrás: Getty Images

2021 októberében Lily Easton modell Mexikóba utazott közeli barátaival, hogy leforgassák a Jumelle swim fürdőruhamárka kampányát. A rajongóknak feltűnt, hogy bizonyára Lee is csatlakozott a csapathoz, ugyanis a pár számos pillanatot osztott meg ugyanarról a helyszínről, sőt, meg is jelölték egymást Instagram-sztorijukban. Az is feltűnt a szemfüles rajongóknak, hogy gondosan likeolgatják egymás képeit. Azóta a pár látszólag boldog párkapcsolatban él egymással.