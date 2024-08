Pamela Anderson bepillantást engedett csodálatos otthonába: itt töltötődik fel az egykori szexszimbólum

Pamela Anderson saját kertjében hangulatos és természetközeli piknikező részt alakított ki. Forrás: instagram.com/pamelaanderson

Hamarosan megjelenik saját szakácskönyve

Anderson nem bánta meg korábbi életét, de jelenleg örül annak, hogy most élvezheti a nyugalmat és végre többet foglalkozhat önmagával is. Hamarosan megjelenik Pamela Anderson szakácskönyve is, amely várhatóan októberben kerül a boltokba. Az ötletet fia, Brandon adta neki, aki azt javasolta, hogy a receptkártyák helyett könyvet készítsenek, így született meg az I Love You című szakácskönyv ötlete.