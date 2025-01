Teddy Swims barátnője, Raiche Wright babát vár — az énekes repes a boldogságtól

Teddy Swims és párja, Raiche az Instagramon keresztül jelentette be az örömhírt egy kedves fotóval, amelyen a tengerparton ülnek, és szemmel láthatólag szerelmesebbek, mint valaha.

Teddy Swims és Raiche babát vár

Forrás: Getty Images for BMI/2024 BMI Country Awards

Teddy a képen Raiche növekvő hasára teszi a kezét, míg egy másik felvételen szeretettel megcsókolja kedvese arcát. A harmadik képen Raiche a hasára tett kézzel pózol az óceánban. „Alig várjuk, hogy találkozhassunk veled, bébi” – írta a pár a képaláírásban; a bejegyzés azóta rengeteg gratuláló hozzászólást kapott barátoktól és rajongóktól egyaránt.

Teddy Swims szerelme is énekes, a rajongók ezért biztosak benne, hogy a gyerekük őstehetség lesz

A párról először 2024 februárjában cikkeztek, miután együtt látták őket a Grammy afterpartyján, majd nem hivatalosan ők is megerősítették románcukat azzal, hogy egymásról posztoltak a közösségi média fiókjaikra. Nyilvánosan csak azután vállalták fel a kapcsolatot, hogy Teddy meghívta Raiche-t, hogy duettezzen vele a turnéján, és úgy döntöttek, hogy Shania Twain You're Still the One című dalát éneklik el együtt.

Egyforma tetoválásaik is vannak, Raiche a csuklójára tetováltatta Teddy nevét, míg az ujjára a lány nevét.

Raiche saját jogán is sikeres zenész, és fellépett már a Coachellán is; az R&B-énekesnő Massachusettsből és Atlantából származik, ahol édesanyja zenéjét hallgatva nőtt fel. „Azt csinálja, amit én, ami nagyszerű” — mondta Teddy a szerelméről, a The Kyle and Jackie O Show-ban.

A rajongók a közösségi médiában osztották meg véleményüket: a legtöbben biztosak benne, hogy két ilyen hangnak, mint az övék, a gyereke is tehetséges énekes lesz.