A világ legnépszerűbb labdarúgói: szexi mosolyukért szinte megőrülnek a nők

Cristiano Ronaldo kereste a legtöbb pénzt 2024-ben is

Forrás: Getty Images/Al Raed v Al Nassr - Saudi Pro League

A portugál focista fotókat és videókat posztol a családjáról, a karrierjéről, az életmódjáról és a jótékonysági tevékenységeiről. Emellett olyan márkákat is népszerűsít, mint a CR7 fehérnemű, lábbeli és illat.

Lionel Messi: világbajnoki címével azonnal világsztár lett

Lionel Messi 2022-ben a vb-aranylabdát azt követően vehette át, hogy Argentína egy őrült meccsen, 3-3-at követően tizenegyesekkel legyőzte a címvédő Franciaországot. Messi hét gólt szerzett a vébén (ennél többször csak Kylian Mbappé volt eredményes, nyolcszor), három gólpassza pedig holtversenyben a legtöbb. A döntőben is kétszer eredményes volt, valamint a tizenegyespárbajban is betalált, elsőként állt oda argentin oldalon. A világbajnoki cím ünnepléséről szóló posztja nemcsak Lionel Messi Instagram-oldalán, de az egész platformon a legkedveltebb bejegyzés lett. Így talán nem is csoda, hogy Messit jelenleg több, mint 504 millióan követik.

Lionel Messi a világon egyedüliként nyolcszoros aranylabdás labdarúgó

Forrás: Getty Images/Sporting San Miguelito v Inter Miami - Friendly Game

Azargentin focista fotókat és videókat posztol a karrierjéről, a családjáról, a díjairól és a humanitárius munkájáról. Olyan márkákat is népszerűsít, mint a Messi Store ruházati vonal és a Messi Gin.

Neymar: a nagy visszatérő világsztár

Neymar 12 év után visszatér egykori klubjához, a brazil Santoshoz. A futballista Pelé korábbi mezszámát, a 10-est fogja viselni a csapatnál. A 33 éves Neymar korábban játszott a Barcelonában és a Paris Saint-Germainben is. A Barcelonában 105 gólt szerzett négy szezon alatt, ahol kétszer is spanyol bajnok lett a csapattal, és a Bajnokok Ligája-győzelem is összejött. 25 évesen igazolt a PSG-hez, ahol összesen 13 trófeát nyert a klubbal hat év alatt. A francia klubtól 2023 augusztusában vásárolta meg 90 millió euró körüli összegért a szaúdi bajnokságban szereplő al-Hilal. Őt jelenleg egyébként 228 millióan követnek.