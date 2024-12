Titokban elvette barátnőjét Cristiano Ronaldo? Elszólta magát a focista

Cristiano Ronaldo komoly lavinát indított el: vajon titokban összeházasodott Georgina Rodríguezzel? A sztárpár Dubajban jelent meg a 2024-es Globe Soccer Awards gáláján, ahol a futballista átvett két újabb elismerést. Beszédében elszólta magát, ez indította el a találgatásokat.

Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez

Forrás: AFP

Cristiano Ronaldo titokban elvette szerelmét, Georgina Rodríguezt?

A portugál világsztár és Georgina Rodríguez 2016 óta alkotnak egy párt, és két közös gyermekük mellett Ronaldo korábbi három gyermekének nevelésében is szoros társai egymásnak. Kapcsolatuk remekül működik, és évek óta mindenki azt várja, mikor emelkednek a következő szintre. A házasság azonban eddig váratott magára, vagy titokban már meg is történt? Cristiano Ronaldo elszólása indította be erről a pletykákat.

A 2024-es Globe Soccer Awards gáláján Ronaldo a legjobb közel-keleti játékos címét és minden idők gólkirályának kitüntetést is átvehette. Az elismerés kapcsán tartott beszédében meghálálta a támogatást, amit a családjától kapott. „Itt van velem a fiam, itt van velem a feleségem. Nagy öröm ez a pillanat.” Az érzelemgazdag megszólalás felvetette a kérdést, hogy vajon titokban összeházasodtak-e.

Természetesen senki figyelmét nem kerülte el Cristiano Ronaldo szóhasználata, de a pár a nyomás ellenére nem kommentálta a megszólalást.