Mindenki ezt nézi most a Netflixen: a rajongók és a kritikusok egyaránt odavannak érte

Még 2023-ban debütált a Netflixen az Az eltűnt lány (The Snow Girl) spanyol minisorozat, január 31-től pedig már nézhető a második évad is. A lélek játéka címmel futó széria az első évadra is újra ráirányította a figyelmet, a nézők megőrülnek Miren Rojo újságíró történetéért. A Javier Castillo azonos című regényén alapuló thriller azonban nemcsak a rajongók figyelmét keltette fel, hanem a kritikusokat is lenyűgözte: a Rotten Tomatoes-on tökéletes, 100 százalékos értékelést kapott.

Az eltűnt lány: kijött a második évad is

Forrás: Netflix

Az eltűnt lány rejtélye, amely mindenkit magával ragad

A sorozat középpontjában Miren (Milena Smit), egy fiatal gyakornok újságíró áll, aki az első évadban egy 15 éve eltűnt malagai lány után nyomoz. Acselekmény epizódról epizódra egyre feszültebbé válik, és a nézők egy pillanatra sem tudnak elszakadni a képernyőtől. Sokan bevallották, hogy egyben ledarálták az egész sorozatot. Az X felhasználói lelkesen dicsérték a sorozatot. Egyikük azt írta: „A The Snow Girl a #Netflix legjobb minisorozata, amit valaha láttam.” Egy másik kritikában ezt olvashatjuk: „A The Snow Girl egy figyelemre méltó esettanulmány: hogyan válhat egy egyszerű regényből abbahagyhatatlan rendőrségi thriller.” Akik látták a sorozatot, egyébként azt javasolják, hogy érdemes az eredeti, spanyol nyelven nézni.

Már nézhető a folytatás: A lélek játéka

A sorozat rajongói most örülhetnek, ugyanis Az eltűnt lány második évada is kijött már és Javier Castillo utalt rá, hogy a harmadik évad is készülőben van. Castillo egy interjúban elmondta: "A harmadik könyv teljes kört alkot Miren útján, és fantasztikus lenne lezárni ezt az útazást."