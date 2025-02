A jamaikai Bob Marley nem csak híressé tette a reggae zenét és a rasztafári vallást, de ő volt az első igazi világsztár is, aki a harmadik világból érkezve tudott a csúcsra jutni. De mi mindent rejt még az élete és a karrierje?

80 éves lenne Bob Marley

Forrás: Getty Images

Bob Marley szüleit óriási korkülönbség választotta el

Robert Nesta Marley néven született 1945. február 6-án a jamaikai Nine Mile településen. A szülei házassága nagyon gyorsan felbomlott, többek között a nagy társadalmi különbségek miatt is. Az édesanyja szegény sorból származó 18 éves fekete lány, az édesapja 60 éves fehér ültetvényi intéző, a brit hadsereg veterán katonája volt. Az apjával Bob Marley szinte nem is találkozott életében.

Egy lopás segítette az első albumhoz

1963-ban alakította meg a Wailers nevű zenekarát Peter Tosh, Bunny Livingstone és Lee Scratch Perry részvételével. A kezdeti együttműködés akkor bomlott fel, amikor az együttes többi tagja rájött, hogy Perry a hátuk mögött eladta néhány daluk jogait Angliába. Végül viszont ez segítette őket az első albumukhoz, mert egy angliai producer felfigyelt rájuk, és felkarolta őket.

Nem véletlenül vezetett épp BMW-t

Sosem vonzották a fényűző dolgok, autók esetében viszont ragaszkodott a BMW-hez. Igaz, abból is egy korosabb példányt vezetett a leggyakrabban, és csak a neve miatt: a BMW az ő értelemzésében a Bob Marley és a Wailers rövidítése is volt egyben.

A felesége hatására változtatott vallást

1966-ban házasodott össze a szintén zenész Alfarita Constantia „Rita” Andersonnal. A felesége ismertette meg a rasztafári mozgalommal és vallással, aminek aztán az eredetileg katolikus énekes a leghíresebb követője lett. A rasztafári motívumok a zenéjében és szövegeiben is fontossá váltak.

11 gyerekes apa volt

Legalábbis a legtöbb forrás szerint, de akadnak még ennél is nagyobb számok egyes életrajzaiban. A családjukban öt gyereket neveltek, ebből kettőt a felesége hozott a korábbi kapcsolatából, és Marley a nevére vette őket. Három gyerek született kettejüktől, és a viharos, szünetekkel tarkított kapcsolatuk közben az énekes más nőkkel is kalandozott, a fenti szép számot összehozva.