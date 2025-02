Brad Pitt félmeztelenül pózolt - a tetoválásai között még mindig ott van Angelina Jolie - fotó

Nem sűrűn mutogatja magát félmeztelenül Brad Pitt, pláne nem pózol kameráknak csupasz felsőtesttel, ám most kivételt tett. Az F1-filmje kedvéért állt modellt, megmutatta a tetoválásait, és azt is elárulta, összesen hány van neki. A testén felfedezhetőek Angelina Jolie-ra hasonlító, rá utaló tetkók is.

Ki hinné, hogy Brad Pitt már 61 éves. Félmeztelen fotóját látva nála két évtizeddel fiatalabb férfiakat is megszégyenítene. A félmeztelemül pózoló sztár egy sárga kanapén felve mutatta meg a felsőtestét borító tetoválásokat.

Forrás: NurPhoto via AFP/Gongora/NurPhoto Brad Pitt igazi tetkókat mutatott Brad Pitt a köztudottan tetoválás-rajongó Angelina Jolie-val való románca idején kezdett el tetováltatni. Az Oscar-díjas sztár korábban már megmutatta egy-egy tetoválását mutatott valamelyik karján vagy lábán. Ez az új fotó azonban egyértelműbb képet ad arról, hogy mennyire szerette meg volt felesége mellett a tetoválásokat. Pitt tetoválásai különböző jelentésekkel bírnak. A bal alkarjára egy francia mondatot varratott, amely azt jelenti, hogy „az élet abszurd”. Van egy kép rajta a világ legrégebbi múmiájáról, Ötziről. Alatta az „Invictus” (latinul „legyőzhetetlen”) szó áll vastag nagybetűkkel. Pitt jobb karjára egy hosszú, vékony, függőleges vonal van tetoválva, amelyet egy vízszintes vonallal keresztez, közvetlenül a csuklója alatt, és így egy keresztet alkot. Az „A” betű, amely Angelinát jelenti, a kereszt bal oldalára van varrva. A jobb oldalon pedig mind a hat gyermekük monogramja: „M” - Maddox, „P” - Pax, „Z” - Zahara, „S” - Shiloh, „K” - Knox és „V” - Vivienne. Forrás: IMDb