Rá se lehet ismerni Angelina Jolie-ra: új élet, új frizura

A Maria címben alakított szerepéért kapott díjat Angelina Jolie. A Maria Callast megformáló színésznő új frizurával lépett a vörös szőnyegre a Palm Springsi Filmfesztivál díjátadóján. Jolie-t a rendezvénye lánya, Zahara is elkísérte.

Angelina Jolie frufrut vágatott

Forrás: Getty Images

Angelina Jolie sokat köszönhet Maria Callasnak

Angelina Jolie több interjúban beszélt arról, hogy milyen sokat adott neki Maria szerepe és mennyi mindent köszönhet a forgatásnak. Azt állítja, sokat tanult magáról és blokkokat oldott fel benne a világhírű operaénekes, Maria Callas életéről készült film. Arról is beszélt, ajándék volt számára az énektanulás: „Mindenkinek, aki még nem próbáltál operát énekelni, ajánlom, mert ez az egyetlen dolog, amit valaha is csináltam, ahol a teljes fizikai testedet, a teljes hangodat és minden érzelmedet használnod kell” - nyilatkozta. A színésznő alakítását most díjjal jutalmazták, az átadóra pedig Zahara - aki tavaly ősszel kezdte el főiskolai tanulmányait - is elkísérte.

Angelina Jolie Zaharával lépett a vörös szőnyegre

Forrás: Getty Images

Nehéz időszakon van túl

Ahogy megírtuk, a színésznő és Brad Pitt 8 év után aláírták a válási papírokat, a bennfentesek szerint pedig mindketten megkönnyebbültek. „Brad nagyon hálás, hogy tiszta lappal kezdheti új évet, ennél jobb nem is történhetett volna vele” – nyilatkozta egy ismerőse. A Pitt-Jolie harc a válástól függetlenül még nem ért véget, a Château Miraval szőlőbirtok ügye még kérdéses. Mindkét fél azt állítja, hajlandó lenne esküdtszék elé vinni az ügyet.