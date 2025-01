2025 legjobban várt filmjei: ezekre biztos beülünk idén a moziba

Hazai mozibemutató: 2025. március 13.

Mickey 17

Nem csak egy, de több Robert Pattinsont is kapunk a Hollywoodba Oscar-díjakkal berobbanó dél-koreai Bong Joon Ho (Élősködők, A halál jele) rég várt sci-fijétől. Az űrmélyi küldetésre jelentkező főhős ugyanis vállalja, hogy halála esetén új példányt készítsenek belőle, de a folyamatba csúszik egy kis hiba.

Hazai mozibemutató: 2025. április 17.

Mission: Impossible – A végső leszámolás

Egy nyolcadik részt ritkán szokott felfokozott várakozás övezni bármiből is, de Tom Cruise újabb menete a szuperkém Ethan Hunt bőrébe nem csak elképesztő látványt és akcióorgiát ígér, de nagyon úgy tűnik, hogy le is zárja minden idők egyik legsikeresebb moziszériáját.

Hazai mozibemutató: 2025. május 22.

Elio

Animációs és mesefilmből sem lesz hiány az új esztendőben, és a zsáner legkiemelkedőbb alkotóműhelye, a Pixar stúdió is figyelemreméltó produkcióval jelentkezik. Az Elio címszereplője egy olyan kisfiú, akit a földönkívüliek a bolygónk nagykövetének hisznek, és ilyen minőségében kell képviselnie az emberiséget egy intergalaktikus kalandon.

Hazai mozibemutató: 2025. június 12.

28 évvel később

Jártunk már 28 nappal és 28 hónappal később is a zombiapokalipszis kitörése után, most pedig azt is megnézhetjük, hogyan fest a világ 28 évvel egy ilyen esemény után. Hogy ez egyszerre lesz érdekes és szórakoztató, arról az eredeti alkotógárda gondoskodik, az élén Danny Boyle rendezővel (Trainspotting, Gettómilliomos, 127 óra).

Hazai mozibemutató: 2025. június 19.

F1

Brad Pitt a Hungaroringen! Nagy részben hazánkban forgott a szupersztár régóta húzódó autóversenyzős filmje, ami részben épp a hosszas munkálatok miatt lett minden idők legdrágább mozis produkciója. Ennyi pénzért már valami különlegeset kell villantania Pittnek, aki producerként is felügyelte a filmet.

Hazai mozibemutató: 2025. június 26.

Superman

Ha a szuperhősös filmek mindent ellepő hulláma kissé kifulladni is látszik az utóbbi időben, de akad jövőre egy roppant izgalmas darab is közöttük. A szuperhősök szuperhőse, Superman sztorija végre egy olyan alkotó kezébe került, akitől joggal várunk el valami különlegeset, és talán egy új DC-korszak is beköszönt a zsánerben James Gunn (A galaxis őrzői, Peacemaker) rendezése révén.

Hazai mozibemutató: 2025. július 9.