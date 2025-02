Renée Zellweger lenyűgöző volt a Bridget Jones premierjén: a film máris kasszasiker, a Barbie-t is túlszárnyalja

Folytatja menetelését a vörös szőnyegen Renée Zellweger. Újabb helyszínen, ezúttal a New York-i premieren nyűgözte le a közönséget. Ahány bemutató, annyi ruha, na de, micsoda ruha! A strukturált, aranyszínű bokáig érő ruha szatén bardot felsőrésszel és a derekán övvel, valamint a szintén aranyszínű tűsarkú királynői megjelenést adott a sztárnak, aki elégedett lehet az Bridget Jones: Bolondulásig jegyeladásaival: az elővételben megvásárolt mozijegyek alapján már most óriási bevételre számíthatnak a filmkészítők, úgy tűnik, a Barbie-filmet is túlszárnyalhatja a negyedik rész.

Renée Zellweger lenyűgöző volt a Bridget Jones: Bolondulásig New York-i premierjén

Forrás: Getty Images via AFP/2025 Getty Images

A Bridget Jones: Bolondulásig elővételben kapható jegyeinek felét Valentin-napra adták el

A régóta várt folytatásban Renee Zellweger újra eljátssza a címszereplő hősnőt: Bridget Jones férje, Mark Darcy sokkoló halála után özvegyként éli tovább az életét a gyerekeivel. A Bolondulásig címet viselő negyedik részre rengetegen kíváncsiak, az Egyesült Királyságban már 150 ezer jegyet adtak el előételben, amelyeknek a fele Valentin-napra szól.

A Bridget előző része 8,1 millió fontot hozott a nyitóhétvégén, de a negyedik film várhatóan messze túlszárnyalja majd ezt. A Margot Robbie és Ryan Gosling főszereplésével készült Barbie 2023 júliusában 18,4 millió fontot hozott az első hétvégén a brit mozikban. A Bridget Jones: Bolondulásig bevétele ezt a számot is meghaladhatja.