Elképesztően festett 2300 dolláros ruhájában Renée Zellweger - Pár nap és itt az új Bridget Jones-film

Február 13-án kerül a mozikba a Bridget Jones: Bolondulásig. A sorozat negyedik részében Bridget újra egyedül van, négy éve megözvegyült, ugyanis Mark Darcy meghalt egy humanitárius misszió közben Szudánban. Bridget így egyedülálló anyaként neveli a kilencéves Billyt és a négyéves Mabelt. Bridget megformálójáról, Renée Zellwegerről a minap Sydneyben készültek fotók: ugyanis ott népszerűsítette a filmet.

Bridget Jones megformálója, Renée Zellweger káprázatosan festett a dizájnerruhában

Renée Zellweger lenyűgöző volt: alig várjuk, hogy fest Bridget Jones bőrébe bújva

Elállt a szavuk Renée Zellweger rajongóinak: a színésznő egy 2300 dolláros Emilia Wickstead ruhában állt a kamerák elé Sidneyben, ahol a Bridget Jones új részének promócióján vett részt. A színésznő mellett megjelentek filmbéli partnerei, Chiwetel Ejiofor és Leo Woodall is, valamint a rendező, Michael Morris is. Renée outfitje telitalálat volt, az ejtett vállú ruha remekül kihangsúlyozta alakját.

Chiwetel Ejiofor, Renee Zellweger, Leo Woodall és Michael Morris együtt is a kamerák elé álltak

Helen Fielding ezért álmodott meg fiatalabb partnert Bridgetnek

A rendezvényen különleges pillanatokat is megörökítettek, mint amikor Zellweger kézen fogva pózolt fiatalabb kollégáival, Chiwetellel és Leóval. A film egyik különlegessége, hogy Bridget Jones egy fiatalabb férfival, Roxsterrel lép romantikus kapcsolatba, akit Leo Woodall alakít. Helen Fielding, a Bridget Jones történetek megalkotója nemrégiben elmondta, miért döntött úgy, hogy Bridget egy fiatalabb férfi mellett találja meg a szerelmet. Azt nyilatkozta, ezzel a történetszállal szerette volna lebontani azt a tévhitet, hogy a nőknek van egy úgynevezett „szexuális lejárati dátuma”, míg a férfiaknak nincs. „Évtizedeken át láttunk hollywoodi férfiakat, akik negyven évvel fiatalabb partnerükkel élnek és ez teljesen elfogadott. Ideje, hogy a filmek végre megmutassák, hogy egy idősebb nő és egy fiatalabb férfi közötti vonzalom is lehet mély és kölcsönös, ami nem a pénzről szól” – mondta Fielding a The Sunday Timesnak adott interjújában.