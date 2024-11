Hugh Grant élesen bírálta ikonikus szerepét a Sztárom a párom (Notting Hill) című romantikus vígjátékban. Bár az 1999-es film milliók kedvence volt, a színész szerint a karaktere Will Thacker nem valami erős jellem a viselkedése pedig olykor egyenesen gyalázatos.

Hugh Grant és Julia Roberts főszereplésével a Sztárom a párom hatalmas siker volt

A Sztárom a párom Willjéről elmélkedett Hugh Grant

Hugh Grant a minap a Vanity Fairnek arról beszélt, hogy amikor néha a csatornák között szörfölve belefut a filmbe, gyakran elgondolkodik Will passzivitásán. „Amikor néhány pohár ital után a csatornákat pörgetem, és a Nothing Hillt adják, csak arra gondolok: Miért nem tökösebb a karakterem?” – jegyezte meg ironikusan. A színész ki is emelt egy részt, mégpedig azt, amikor Julia Roberts karaktere, Anna Scott – egy híres filmsztár – Thacker otthonában van, és a paparazzik megérkeznek a ház elé. Will ahelyett, hogy visszatartaná Annát, hagyja, hogy kimenjen. „Ez szörnyű. Soha nem volt olyan barátnőm, beleértve a feleségemet, aki ne mondta volna: „Mi a fenéért nem állítottad meg? Mi van veled?” – tette hozzá, utalva karakterének gyenge jellemére. Grant szerint azonban nem a saját színészi döntései miatt alakult így, hanem a forgatókönyv „így volt megírva, Will igazán aljas” – nyilatkozta.

Julia Robertsről azonban elismerően beszélt

Miközben saját karakterét kritizálta, Julia Robertsről szuperlatívuszokban beszélt „Julia és minden zseniális színésznő mellett mindigazt gondoltam, nem leszek elég jó. Hozzátette Robertsnek különleges képessége van érzelmek közvetítésére, amit ritka adottságnak tart. „Remekül tudja megjeleníteni az érzelmeket, valahogy látni lehet a lelkét” – árulta el.