Britney Spears újra összejött bűnöző exével – Fotókon a rendhagyó Valentin nap

A 43 éves popsztárt újdonsült barátja fekete Mercedes terepjárójának anyósülésén látták, amint a kaliforniai Thousand Oaksban egy Jack in the Box autósbüféhez hajtottak. Britney Spears fehér blúzt, fekete nyakláncot és széles karimájú kalapot viselt, és ki volt sminkelve, ami arra utalt, hogy randira készült. Az autó hátsó ülésén ott volt Soliz egyik fia is.

Forrás: AFP

Britney Spears 6 hónappal a szakításuk után újra Solizzal jár

Múlt héten is együtt látták az énekesnőt és a volt bűnözőt, utóbbi gyerekeivel voltak játszótéren, a család számláját állítólag Britney Spears fizette, ahogy a Valentin-napon használt terepjárót is ő vette Paul Soliznak. Ez azért is érdekes, mert Spears fél éve épp amiatt hagyta ott a karbantartóból lett szerelmét, hogy rájött, a férfi csak a pénzére utazik. Ehhez képest továbba is ő fedezi a kiadásait, beleértve a gyerekprogramokat is.

Paul Soliz nyolc éve tartó házasságának felesége, Nicole Mancilla vetett véget, beadta a válókeresetet, miután korábban „csődtömeg apának” nevezte a kilencgyerekes férfit. Spears 2023-ban vált el férjétől, Sam Asgharitól, és 2024 májusában véglegesítették válásukat.