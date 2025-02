George Clooney külseje drasztikusan megváltozik, és ettől a felesége egyáltalán nem boldog

George Clooney újabb színészi kihívás elé néz: a legendás újságírót, Edward R. Murrow-t alakítja a Good Night, and Good Luck Broadway-adaptációjában. A szerephez azonban jelentős külső változtatásokra is szükség van: a 63 éves színész feketére festi a haját, amit felesége, Amal Clooney egyáltalán nem néz jó szemmel.

George Clooneyt nehéz elképzelni kromfekete hajjal

Forrás: AFP

George Clooney a The New York Times magazinnak adott interjúban elárulta, hogy bár ő érti a változásokat, amiket a szerepe megkövetel, felesége biztosan nem fogja díjazni ezt az átalakulást.

A feleségem utálni fogja, mert semmi sem tesz idősebbé egy férfit, mint az, hogy befesti a haját

– mondta a színész. „És a gyerekeim megállás nélkül nevetni fognak rajtam.”

A Good Night, and Good Luck című darabban Clooney a CBS legendás műsorvezetőjét, Edward R. Murrow-t alakítja, aki az 1950-es években a televíziós újságírás egyik meghatározó alakja volt. A hiteles megjelenés érdekében a színész nemcsak a haját festette be, hanem kénytelen volt hozzászokni a cigarettafüsthöz is.

George Clooney a dohányzásra is rászokott a szerep kedvéért

Murrow köztudottan erős dohányos volt, napi három doboz cigarettát szívott el. Mivel Clooney családjában több rokon is tüdőrákban hunyt el, a színész határozottan elutasítja a valódi cigaretta használatát. Most a szerep kevért azonban kivételt tett, gyógynövénnyel töltött cigarettát szív a színpadon.

George Clooney nem először dolgozik ezen a történeten: a Good Night, and Good Luck című film 2005-ös változatában már szerepelt, de akkor nem Murrow-t, hanem Fred Friendly producert alakította. A Broadway-adaptációban azonban most a főszereplő bőrébe bújik, ami számára is új kihívást jelent.