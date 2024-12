A vég kezdete? George Clooney elköltözik feleségétől és gyerekeitől

George Clooney új szerepben próbálja ki magát, de a barátai szerint ez a döntés akár a házasságába is kerülhet. A színész a Broadwayn vállalt alakítást, a Jó estét, jó szerencsét! című filmjét viszik színpadra, ami miatt a sztárnak minimum fél évre New Yorkba kell költöznie. A családja azonban nem tart vele, ami aggodalomra ad okot, és sokak szerint azt jelzi, hogy nincs minden rendben otthon.

George Clooney egy időre elköltözik

Forrás: AFP

George Clooney és Amal Clooney házassága válságban van?

A 63 éves George Clooney márciusban debütál a Broadwayn. A 2005-ös Jó éjt, jó szerencsét! című filmjét vitte színpadra, azonban már jóval korábban New Yorkban lesz, mivel részt kell vennie a próbákon.

A darab a tervek szerint júniusig fut, de ha sikeres lesz, valószínűleg sokkal tovább tartják műsoron, vagyis nem tudni, hogy a színész mennyi ideig lesz távol feleségétől, Amal Clooney-tól és gyerekeitől, Alexandertől és Ellától.

Ez a döntése igen meglepő, és a barátai szerint csak a hiúsága vezérelhette, ugyanis pénzre nincs szüksége, a gyerekeinek azonban szükségük lenne rá, ahogy feleségének is, hiszen emberi jogi ügyvédként neki is rengeteg a munkája, de így magára marad.

„George azon reményei, hogy a család a New York-i tartózkodás idejére képes lesz megoldani ezt az élethelyzetet, nem fognak könnyen megvalósulni" - mondta egy bennfentes. „Néhány barátban felmerült a kérdés, hogy ez árulkodik-e a házasságuk állapotáról. Szó volt már egy esetleges szakításról is. Bármi is legyen a helyzet, a következő hat hónap mindkettőjük számára próbatétel lesz" - tette hozzá az informátor.