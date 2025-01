Elmarad a nagy bejelentés — Beyoncé a magánélete helyett most a Los Angeles-i tűzvészre koncentrál

Fontos dolgot akart bejelenteni Beyoncé, de a tragikus események miatt később árulja el a nagy titkot, ami talán már nem is akkora titok. A Los Angeles-i tűzvész áldozatainak támogatása most a legfontosabb az énekesnőnek, és mindenki mást is erre buzdít.

Beyoncé elárulta, hogy a várva várt bejelentése a korábban tervezett időpontban, január 14-én, kedden nem fog megtörténni. Az Instagramon megosztott közleményében az énekesnő kifejtette, hogy a Los Angeles-i tűzvész miatt döntött a hír elhalasztása mellett. Beyoncé most a Los Angeles-i tűzvész áldozataira és a dolgozókra koncentrál

Forrás: NurPhoto via AFP/ Vajon mit akart bejelenteni Beyoncé, amit a Los Angeles-i tűz miatt inkább elnapolt? „A január 14-i bejelentést egy későbbi időpontra halasztjuk a Los Angeles környéki területeken jelenleg is tartó erdőtüzek okozta pusztítás miatt. Továbbra is imádkozom a gyógyulásért és az újjáépítésért, a traumától és veszteségtől szenvedő családokért. Annyira áldottak vagyunk, hogy vannak bátor elsősegélynyújtóink, akik továbbra is fáradhatatlanul dolgoznak Los Angeles közösségének védelmében” — írta Instagram-posztjában Beyoncé. Hogy mit akart bejelenteni, nem tudni, de a rajongók közül sokan a Jay-Z-től való válás a téma, pár napja ugyanis felröppentek ezzel kapcsolatos pletykák. Egy biztos, Beyoncé most inkább az újonnan létrehozott alapjára koncentrál, amely a Los Angeles-i tűzvésznél dolgozók támogatására és az áldozatokra jött létre. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Beyoncé (@beyonce) által megosztott bejegyzés