Fia azt kéri, ne taszítsa el a gyerekeit, de Billy Ray Cyrus csak Miley Cyrus bocsánatáért könyörög

Nemrég a közösségi médiában üzent Billy Ray Cyrusnak a fia, aki azt tudatta apjával, hogy testvéreivel már rá sem ismernek, elvesztette önmagát, valamint aggodalmának kifejezése mellett azt kérte apjától, hogy legalább a két fiatalabb húgát ne taszítsa el magától. Eközben A countrysztárnak teljesen megszakad a kapcsolat világhírű lányával, Miley Cyrusszal, aki tavaly óta nem áll szóba Billy Ray Cyrusszal, gyakorlatilag levegőnek nézi az apját.

Az egykor összetartó családnak vége, Miley Cyrus nem áll szóba az apjával, aki nem törődik a többi gyerekével

Billy Ray helyre akarja hozni kapcsolatát Miley Cyrusszal, de az énekesnő nem kér belőle

Egy bennfentes az InTouch-nak elmondta, hogy Billy Ray Cyrus kétségbeesetten reménykedik egy utolsó esélyben.

„Ez elég szívszorító Billy Ray számára, mert Miley teljesen elzárkózott tőle, és még arról is beszélt, hogy milyen nagyszerű éve volt 2024-ben, mintha ez a viszály az apjával nem is zaklatta volna fel” — mondta a bennfentes, hozzátéve: „Teljesen lehangolt a helyzet miatt, és aggódik, hogy ha nem tud hamarosan áttörni rajta, akkor lehet, hogy örökre elhidegülnek egymástól. Állandóan hívogatja és üzeneteket küld neki, de Miley teljesen figyelmen kívül hagyja. Nem fogadja a hívásait, ennek ellenére az apja folyamatosan próbálkozik. Könyörgött már a testvéreinek, Noah-nak és Braisonnak is, hogy támogassák, beszéljenek a nővérükkel”.



A bennfentes azt is elmondta, hogy az énekes egyetlen vágya 2025-re, hogy Miley visszakerüljön az életébe. Fogalma nincs, hogy tudott idáig fajulni a dolog, ráadásul gyerekei anyja, Tish sem áll szóba vele, bár a bennfentes szerint Billy Ray Cyrus még őt is megkereste, és arra kérte, hogy járjon közbe az érdekben.

„Megalázó, mert be kellett ismernie az összes hibáját, de azt mondja, kész vállalni a teljes felelősséget, és a pokolba is elmegy, ha ez kell ahhoz, hogy rendbe hozza a dolgokat Mileyval. Csak ez számít neki” — modta el a forrás.

Amikor a 32 éves Miley 2024 februárjában Grammy-díjat nyert az év lemezéért, köszönőbeszédében nem említette apját. Elismerte azonban édesanyját, Tish-t és nővérét, Brandi Cyrust, akik a színpadra kísérték, hogy együtt vegyék át a díjat. A színpadon Miley azt mondta, úgy gondolja, senkit nem felejtett ki, akinek van mit megköszönnie.