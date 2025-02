Vadítóan néz ki az 51 éves Heidi Klum - Dögös szerelésben mutatta meg alakját

Az 51 éves modell fantasztikus formában van! A férjével egy romantikus vacsorán vettek részt, amit egy vadítóan szexi fotózással zártak. Mutatjuk Heidi Klum dögös képeit!

Heidi Klum még mindig jó formában van.

Forrás: Heidi Klum/Instagram

Heidi Klum vadító formában van

Az 51 éves veterán kifutómodell megmutatta az irigylésre méltó, szexi alakját. Férjével Tom Kaulitzal az egykor híres Tokio Hotel alapító tagjával romantikázott a hétvégén Los Angelesben. A tüzes estéről Heidi vadító képeket is posztolt az Instagramjára. Így mindenki megcsodálhatja a német modell csodálatos testét.

Heidi Klum és Tom Kaulitz mindössze két hónapig jártak jegyben anno, majd 2019 februárjában Kaliforniában, egy titkos ceremónián mondták ki a boldogító igent. Fél évvel később egy nagyszabású esküvőt is tartottak egy jachton, a lélegzetelállító Capri szigetén, ahol már a közeli családtagok és barátok is jelen voltak. Szerelmük azóta is csodásan bontakozik.