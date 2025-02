Majdnem ő lett a Titanic főszereplője: 10 dolog, amit nem tudtál a ma 56 éves Jennifer Anistonról

Valószínűleg tudod, hogy Jennifer Aniston Golden Globe- és Emmy-díjas színésznő, aki Hollywood legjobban fizetett sztárjai közé tartozik, és ugyanolyan lenyűgöző egy vígjátékban, mint egy drámai szerepben. A Jóbarátoktól kezdve a Förtelmes főnökökön át Aniston a mai napig emlékezetes alakításokat nyújt. De ő sokkal több, mint a nyilvánosság előtt zajló kapcsolatai vagy az általa megformált karakterek. Íme néhány meglepő tény a szupersztár Jennifer Anistonról!

Tudd meg cikkünkből, hogy mi Jennifer Aniston kedvenc filmje, vagy hogy miért mondott le a Jóbarátok Rachel szerepéért!

1. Jennifer Aniston a színpadon kezdte pályafutását

Színészi karrierje kezdetén Jennifer Aniston első nagyobb lehetőségei off-Broadway darabokhoz kötődtek, például a For Dear Life című előadáshoz a Public Theaterben. Emellett részt vett a 24 Hour Plays nevű színházi eseményen is az American Airlines Theater színpadán.

2. Harcművészetekkel is edz

Aniston igazán különleges edzésformákat is kipróbált, például a Budokont, amely a jóga és a harcművészetek elemeit ötvözi egy egyedi mozgásformává. Gyakorlatai segítenek javítani az erőt, a flexibilitást, a koordinációt és a mentális fókuszt.

3. Telly Savalas volt a keresztapja

Köztudott, hogy Aniston egy színészdinasztia tagjaként született: édesanyja Nancy Dow, édesapja pedig a legendás szappanopera-sztár, John Aniston. De tudtad, hogy keresztapja nem más volt, mint Telly Savalas, aki a ’70-es évekbeli Kojak című krimisorozat főszereplőjeként vált híressé? Savalas és John Aniston mindketten görög-amerikai színészek voltak, és közeli barátok.

4. Erősen fontolóra vették a Titanic castingja során

Brad Pitt és Jennifer Aniston is komoly eséllyel pályázott Jack és Rose főszerepeire James Cameron Titanic című epikus romantikus katasztrófafilmjében. Bár végül Leonardo DiCaprio és Kate Winslet írták be magukat a filmtörténelembe ezekkel a szerepekkel, rajongói biztosan egyetértenek abban, hogy Aniston is remekül alakíthatta volna Rose szerepét.

5. Visszautasította a Saturday Night Live műsort a Jóbarátok kedvéért

Anistonnak választania kellett a legendás Saturday Night Live műsor és egy akkor még ismeretlen sorozat, a Jóbarátok között. Érdekes belegondolni, hogyan alakult volna a karrierje, ha az SNL-t választja, de végül így is többször visszatért a műsorba házigazdaként.