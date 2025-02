Justin Baldoni egy nemrég megjelent interjújában érzelmi megpróbáltatásairól beszélt. A Gent's Talk podcast legújabb előzetesében a színész-rendező összetörten beszélt az elmúlt év nehézségeiről, amelyek között a Blake Livelyvel folytatott jogi csata is szerepel.

Justin Baldoni kiborult

Forrás: Getty Images

Justin Baldoni: „Intenzív évem volt”

Gent's Talk podcastnak még csak az előzetese látható, de annyi kiderül belőle, hogy Baldoni nagyon nincs jól és el is mondta, hogy az utóbbi időszak különösen megterhelő volt számára. „Még nem beszéltem erről” - mondta Justin Baldoni, aki az előzetes végén az arcát a kezébe temeti. A teljes interjú február 10-én debütál. Baldoni interjúját novemberben forgatták, egy hónappal azelőtt, hogy Blake Lively hivatalos panaszt nyújtotta be a kaliforniai polgári jogi minisztériumhoz szexuálisan zaklatás és rágalmazás vádjával. Baldoni azonban határozottan tagadja a vádakat, és visszaperelte Livelyt, férjét, Ryan Reynoldsot, valamint a New York Timest. A január 16-án benyújtott keresetében 400 millió dolláros kártérítést követel.