Nyilvános weboldalt hozott létre Justin Baldoni ügyvédje: "Nincs rejtegetnivalójuk"

Justin Baldoni ügyvédje nyilvános weboldalt hozott létre, amelyen a színész-rendező Blake Lively színésznővel folytatott jogi vitájával kapcsolatos dokumentumok találhatók. A honlap szombaton jelent meg, mindössze két nappal az első bírósági tárgyalás előtt, amelyet hétfőre tűztek ki.

Justin Baldoni és Blake Lively a Velünk véget ér című filmben

Forrás: Getty Images

Justin Baldoni ügyvédje 168 oldalas idővonalat tett közzé

Mint ismeretes Baldoni és Lively, akik a 2024-es Velünk véget ér (It Ends With Us) című filmben együtt szerepeltek, heves jogi csatába keveredtek. Lively szexuális zaklatással és az azt követő szakmai megtorlással vádolja Baldonit. A színész azonban határozottan tagadja a vádakat, és azt állítja, hogy Lively és férje, Ryan Reynolds szándékosan próbálnak ártani hírnevének, valamint hogy Lively átvette a film kreatív irányítását. A weboldalon két nyilvános dokumentum található, amelyeket már benyújtottak a bírósághoz: Baldoni módosított, 400 millió dolláros keresete Lively és Reynolds ellen, valamint egy 168 oldalas idővonal, amely részletesen bemutatja a releváns eseményeket. A dokumentumokat Baldoni jogi csapata csatolta a módosított panaszhoz.

Bár ma már szinte halálos ellenségeknek tűnnek, a 2023-ban egymásnak küldött sms-eik tanúsága szerint Blake Lively és Justin Baldoni nagyon jóban voltak egymással. A legbensőbb magánügyeiket is megbeszélték, flörtölgettek és a közös munkáért is odavoltak.

Lively jogi csapata eközben médiakorlátozást kért Freedman ellen

Baldoni ügyvédje, Freedman szombaton a CNN-nek nyilatkozva kijelentette: „A per módosítása logikus lépés volt a napvilágra került hatalmas mennyiségű új bizonyíték miatt.” A CNN megkereste Lively és Reynolds képviselőit is, hogy kommentálják a weboldalon közzétett információkat. Baldoni jogi csapata hangsúlyozta, hogy „nincs rejtegetnivalójuk”. A múlt hónapban Baldoni képviselői nyilvánosságra hoztak egy jelenetet az It Ends With Us című film forgatásáról, amely szerintük cáfolja Lively egyes állításait. A színésznő ügyvédei azonban úgy vélik, hogy a közzétett felvételek egy része megerősíti Lively keresetének egyes pontjait. Lively jogi csapata eközben médiakorlátozást kért Freedman ellen, hogy biztosítsák a bírósági eljárás tisztaságát, és megakadályozzák, hogy a védelem tárgyalótermen kívüli tevékenysége befolyásolja az ügy kimenetelét. Ügyvédei emellett jelezték, hogy jogi lépéseket fontolgatnak Baldoni keresetének elutasítása érdekében.