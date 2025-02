Minden, amit tudni kell Kim Kardashian negyedik férjéről

Ahogy megírtuk, Kim Kardashian negyedszer is férjhez ment, igaz egy forgatás keretén belül. Egy romantikus, tengerparti jelenetben a valóságshow-sztár hófehér ruhában esküdött örök hűséget Matthew Noszka modellnek.

Kim Kardashian egy forgatáson ment hozzá Matthew Noszkához

Kim Kardashian újra kimondta a boldogító igent

Kim Kardashian ismét esküvői ruhát öltött, méghozzá negyedik alkalommal – igaz, ezúttal csak a kamerák kedvéért. A világhírű sztár a Ryan Murphy által rendezett új sorozat, az All's Fair forgatásán mondta ki a boldogító igent Matthew Noszkának, a modellből lett színésznek, miközben volt férje Kanye West ámokfutásáról látványosan nem vesz tudomást.

De ki is az új „férj”?

A 32 éves Matthew Noszka a sorozatban Kim szerelmét, Chase Munroe-t alakítja. A fiatal színész karrierje modellként indult, amikor egy New York-i ügynökség felfigyelt rá a közösségi médiába. Pályafutása azóta meredeken ívelt felfelé, és együtt dolgozott többek között a Nike, a Versace, a Calvin Klein és a Ralph Lauren márkákkal is. Matthew színészi karrierje is szépen alakul, és a All’s Fair számára kifejezetten fontos szerep. A casting folyamata hosszadalmas volt, hiszen Ryan Murphy és csapata rengeteg jelöltet meghallgatott, mire végül Matthew-t választották a férfi főszerepre. A All’s Fair egy Los Angeles-i női ügyvédi irodát állít a középpontba, ahol Kim Kardashian a város legsikeresebb válóperes ügyvédjét alakítja. A sorozat olyan sztárok tűnnek fel mint Naomi Watts, Niecy Nash, Sarah Paulson, Glenn Close és Teyana Taylor. Glenn Close pedig nemcsak szerepel a szériában, hanem executive producerként is közreműködik.

Matthew Noszka boldog párkapcsolatban él

Matthew Pittsburgh-ben nőtt fel, és eredetileg kosárlabdázónak készült – nem is akármilyen háttérrel, hiszen nagyapja, Stan Noszka a Boston Celtics profi játékosa volt. Egyetemi évei után azonban a modellkarrier felé fordult, majd végül a színészetben találta meg a helyét. A reflektorfényen túl Matthew egy motorsport céget is vezet Los Angelesben, amely a 412 Motorsport nevet viseli. Magánéletében pedig boldog párkapcsolatban él Inanna Sarkis modell-színésznővel, akivel közös lányukat, Novát nevelik. A család meghitt pillanatait rendszeresen megosztják a közösségi médiában.