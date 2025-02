Letartóztatták Lindsay Lohan édesapját: súlyos dologgal vádolják

A texasi Harris megyei seriff hivatal (HCSO) megerősítette, hogy Michael Lohant őrizetbe vettét, miután felesége bejelentette, hogy néhány nappal korábban bántalmazta őt közös lakóhelyükön. Az eset akkor került nyilvánosságra, amikor Major észrevette, hogy Lohan követi őt — félelmében értesítette a rendőrséget.

Michael Lohant, Lindsay Lohan édesapját letartóztatták

Forrás: Getty Images

A 42 éves Kate Major a rendőröknek elmondta, hogy férje lelökte egy székről, és a hatóságok meg is erősítették, hogy a nő testén zúzódások láthatók. Aznap este a rendőrség kapcsolatba lépett Lohannel, akit még akkor őrizetbe is vettek. A férfi nem állt ellen. A 64 éves férfit most folyamatos családi erőszak vádjával tartják fogva, óvadékát 30 000 dollárban állapították meg.

Nem először került rács mögé Michael Lohan

Ez nem az első eset, hogy Michael Lohan hasonló vádakkal néz szembe. 2020-ban már letartóztatták New York államban, akkor is Major tett ellene feljelentést. Akkori rendőrségi közlemény szerint „verbálisan és fizikailag bántalmazta” feleségét.

Lindsay Lohan apja és Major 2014-ben házasodtak össze, négy évvel később pedig Major beadta a válókeresetet, és két közös fiuk, Landon és Logan kizárólagos felügyeletét kérte.

Michael Lohan korábban 22 évig volt házas Dina Lohannel, akitől négy közös gyermeke született: Lindsay Lohan (38), Michael Lohan Jr. (37), Aliana Lohan (31) és Dakota Lohan (28). Lindsay Lohan, aki jelenleg Dubajban él és ritkán szólal meg családi ügyeivel kapcsolatban, egyelőre nem kommentálta apja letartóztatását.