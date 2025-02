Michele Morrone hatalmas férfiassága szinte szétrepeszti piros fürdőnadrágját – FOTÓ

Michele Morrone strandfotója felrobbantotta az internetet. A 33 éves színész egy egyészen apró, piros fürdőnadrágban élvezte a napsütést. A szűk gatya kihangsúlyozta legnemesebb testrészét. Lányok és asszonyok ezrei irigyelték meg a fotó láttán Michele exfeleségét — és a pletyák szerint Megan Fox színészőt.

Michele Morrone férfiasságát csodálja a világ

Forrás: Profimedia

De ki az a Michele Morrone?

Azon kívül, hogy elcsábította Fésűs Nelly gyönyörű lánya, Horváth Csenge, Michele Morrone sikeres színész, modell és énekes. A 365 nap című filmtrilógia hozta meg számára az igazi hírnevet.

Michele Morrone korábban házas volt, feleségétől, Rouba Saadehtől azonban második gyermekük születése után elvált. Morrone több alkalommal is nyilatkozott arról, hogy a családja és a karrierje a legfontosabb számára, szerelmi életével kapcsolatban azonban mindig titokzatos maradt. Legutóbb azt pletyálták, hogy Megan Fox oldalán találta meg a boldogságot, ám ezt egyik fél sem erősítette meg.

A híresség jelenleg több filmes projektben is érintett, legutóbb az Egy kis szívesség 2 című filmen dolgozott, amelyben Blake Lively és Anna Kendrick oldalán lesz látható. Mindemellett továbbra is aktív a divatiparban, és saját parfümmárkáját is sikeresen építi.