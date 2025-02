Kiderült, mi áll Bianca Censori meztelenkedése mögött: Kanye West kereshet jól vele

A 2025-ös Grammy-gála egyik legvitatottabb pillanata volt, amikor Bianca Censori, Kanye West felesége egy teljesen átlátszó nejlonruhában jelent meg a vörös szőnyegen. A pucérkodás világszerte felkapott téma volt a napokban, olyannyira, hogy a díjátadó nyerteseivel szinte senki sem foglalkozott. Kanye West most azt állítja, hogy a Censori által viselt láthatatlan ruha az ő tervezése, és elképzelhető, hogy hamarosan megvásárolható lesz.

Bianca Censori a láthatatlan ruhában

Forrás: AFP/Life.hu

A rapper az Instagramon részletesen beszámolt a ruháról, az anyagról és a kivitelezésről is írt. A különleges darabot a saját márkája, a Yeezy égisze alatt akarja piacra dobni.

Kanye West Bianca Censori meztelenségét használja arra, hogy pénzt keressen

West már korábban is kísérletezett saját divatmárkájával, a Yeezyvel, amely eredetileg az Adidasszal együttműködésben jött létre. Bár a sportmárka 2023-ban megszakította a partnerséget Westtel, az továbbra is forgalmaz termékeket az YZY név alatt. Érdekesség, hogy jelenlegi kínálata rendkívül szegényes, a termékek egységes, 17 fontos (kb. 7800 forintos) áron érhetők el. Kapható kapucnis pulóver, zoknik és klumpák, de aki testhezálló bodysuitet keres, annak is érdemes körülnézni. Utóbbit Bianca Censori a Grammy-díjátadó utáni partin viselte. A fekete bodyt viseli Kanye felesége a rapper friss videójában is, amihez mindössze ennyir írt: „A nő, akire most a világon a legtöbben keresnek, Yeezyt visel."

Nem biztos, hogy Kanye West számításai bejönnek a láthatatlan ruhával kapcsolatban, ugyanis számos ország szeméremsértési törvényei akadályozhatják azt, hogy olyan neves eseményeken viselje valaki, mint a Grammy vagy a különböző filmfesztiválok.