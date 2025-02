Az elismert írót, Neil Gaimant állítólagos szexuális visszaélés, szexuális erőszak, nemi erőszak, kényszerítés és emberkereskedelem miatt perli egy volt dadus, aki azt állítja, hogy Gaiman volt felesége, Amanda Palmer is tudott a 2015 óta tartó „szexuális visszaélésekről”.

A volt dadu perelte be Neil Gaimant szexuális erőszak vádjával

Neil Gaiman tagadja a vádakat

Scarlett Pavlovich hétfőn nyújtott be szövetségi keresetet Wisconsinban az emberkereskedelem áldozatainak védelméről szóló törvény alapján. Először a múlt hónapban vádolta meg Gaimant egy Vulture-cikkben hét másik nővel együtt, akik közül néhányan először tavaly egy brit podcastban részletezték tapasztalataikat. Gaiman a cikket követően a honlapján közzétett nyilatkozatában tagadta, hogy bármi rosszat tett volna.

Pavlovich Massachusetts és New York szövetségi bíróságán is pert indított, csak Palmert nevezte meg alperesként, „tekintettel arra a bizonytalanságra”, hogy melyik államban él; Pavlovich Wisconsinban perelte be Gaimant, mivel a „Coraline” szerzője a helyi Menomonie városában lakik.

„Annak érdekében, hogy eltitkolja a helytelen viselkedését, Gaiman számos megállapodást kötött, hogy kártérítést nyújtson az általa áldozattá vált nőknek, egyes esetekben több százezer dollár értékben” — állítja Pavlovich a beadványában, amelyből kiderül, hogy a volt dada Gaimannek és Palmernek dolgozott Új-Zélandon, mint dadus 2022-ben, 22 éves korában, és hogy Palmer összebarátkozott vele, mielőtt az egykori pár felvette Pavlovichot, hogy bébiszitterkedjen és segítsen a ház körül Waiheke-ban.

„Scarlett ez idő alatt gazdaságilag bizonytalan helyzetben volt, nem sokkal korábban fedél nélkül maradt és a tengerparton aludt. Palmer tisztában volt azzal, hogy pénzügyi nehézségekkel és mentális egészségügyi nehézségekkel küzdött” — olvasható a keresetben.

Pavlovich azt állítja, Gaiman ragaszkodott hozzá, hogy fürödjön meg, amikor megérkezett, csakhogy a férfi levetkőzött és csatlakozott hozzá. Azt állítja, hogy az író a nő akarata ellenére análisan közösült vele. Pavlovich továbbá azt állítja, hogy egy másik kényszerített szexuális együttlét során a fájdalom miatt elvesztette az eszméletét, és egyszer vérzett is, miután Gaiman megütötte és fojtogatta őt egy övvel. Azt is állítja, hogy ezzel kapcsolatos mentális problémák miatt kórházba került.