Diddy azt állítja, hogy férfi vádlója bizonyítékokat hamisított — a börtönben ülő rapper szankciókat követel

Derrick Lee Cardello-Smith rab beperelte Diddyt egy állítólagos 1997-es bántalmazás miatt, amelynek kapcsán azt állította, hogy a zenész és csapata összejátszott egy állami bíróság tisztviselőivel, hogy akadályozzák az ügyben benyújtott kereseteit.

Diddy egyik vádlója hamis bizonyítékokat adhatott be a bíróságra

Forrás: AFP

Diddy szerint nem ez az első hazugsága a vádlójának

Derrick bemutatott egy állítólagos dokumentumot, amely szerinte egy bírósági hivatalnok feljegyzése volt, amely arra utasította a személyzetet, hogy késleltessék az egyik beadványát. Diddy ügyvédje a következőket írta: „Ismét megpróbálja meggyőzni a bíróságot arról, hogy egy egyre növekvő összeesküvés tárgya, amelynek célja, hogy őt bemártsák és eltussolják az állítólagos támadást. Most az összeesküvésbe a Lenawee megyei körzeti bíróság hivatalnokait is bevonta, akik a felperes állítása szerint összeesküdtek az alulírott ügyvéddel, hogy késleltessék a felperes felülvizsgálati kérelmének benyújtását. Mint a felperes gyakorlatilag minden beadványa, ez a kérelem is egy nyilvánvaló koholmányon alapul, egy hamisított „feljegyzésen”, amelyet állítólag a Lenawee megyei körzeti bíróság hivatalnoka írt”.

Hozzátették: „Telefonbeszélgetés során a Lenawee megyei körzeti bíróság hivatalnoka megerősítette, hogy az állítólagos feljegyzést és a [Derrick] indítványához csatolt és benyújtott dátumbélyegzőt nem a hivatal helyezte el a dokumentumokon. Ismétlem, az egyetlen logikus következtetés az, hogy [Derrick] teljesen valószínűtlen állításai egy hamisított „feljegyzésen” és hamisított „iktatott” dátumbélyegzőkön alapulnak. Még ha a felperes nyilvánvaló koholmányát névértéken is fogadjuk el, a felülvizsgálati kérelem benyújtásának dátuma irreleváns a bíróság joghatósága szempontjából” — írta Diddy ügyvédje.

Diddy kérte, hogy Derrick sürgősségi tárgyalási kérelmét zárják le, és ítéljenek meg neki szankciókat a fogvatartottal szemben. Tavaly Derrick beperelte Diddyt egy állítólagos, 1997-es, egy detroiti Holiday Innben történt bántalmazás miatt. Derrick azt mondta, hogy pultosként találkozott a mogullal.