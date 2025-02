Lánykérés a Super Bowlon — Travis Kelce sejtelmes válaszából kiderül, menyasszony lesz-e Taylor Swift

Travis Kelce február 3-án a Super Bowl nyitórendezvényén, New Orleansban beszélgetett újságírókkal, akik közül az egyik feltette neki a kérdést: tervezi-e, hogy a Super Bowl félidejében megkéri Taylor Swift kezét?

Vajon a Superbowl félidejében kéri meg Taylor Swift kezét Travis Kelce?

Forrás: Getty Images via AFP/2025 Getty Images

Lehet, hogy már csak pár nap, és Taylor Swift menyasszony lesz?

Travis Kelce és Taylor Swift 2023-ban kezdett randizni. Azóta a popsztár több Kelce-meccsen is megjelent. Legutóbb a Kansas City Chiefs győztes, Buffalo Bills elleni mérkőzésén szurkolt párjának Kansas Cityben, január 26-án.

Kelce a sajtótájékoztatón több kérdést is megválaszolt Swifttel kapcsolatban, többek között azt is, hogy mi a kedvenc étele, amit az énekesnő készít neki.

„Ó, ő egy igazi szakács” — válaszolta. „Én egy reggelizős fickó vagyok, ember. Azt mondanám, hogy a házi készítésű pop-tartsai hihetetlenek”.

A barátnőjéről is áradozott, mondván: „Jobb, ha betartom az alku rám eső részét. Ő egy szupersztár, aki magasra teszi a lécet, soha nem fogad el nemleges választ, és a belét is kidolgozza. Jobb, ha én is hasonló energiával dolgozom.”

Travis Kelce nem zárkózott el a lánykéréssel kapcsolatos kérdéstől sem, sőt, meg is válaszolta, ha nem is egyértelműen. Mosolyogva adott sejtelmes választ a riporternek, amely így hangzott: „Nem szeretnéd te azt tudni”. A Super Bowl közelgő nagy meccse február 9-én lesz, amikor a Chiefs a Philadelphia Eagles ellen lép pályára. Hogy Taylor Swift ot lesz-e, biztosan nem tudni, bár valószínűsíthető, hiszen 2024 februárjában is részt vett a Chief győztes Super Bowl-meccsén, és a pályán is csatlakozott Kelce-hez, miután a tight end csapata legyőzte a San Francisco 49erst.