Dagad a botrány: már Taylor Swiftet is perli Justin Baldoni Blake Lively miatt

Justin Baldoni, aki a Velünk véget ér rendezője és egyik főszereplője, azt állítja, hogy Blake Lively férje, Ryan Reynolds és közös barátjuk, Taylor Swift nyomást gyakoroltak rá, hogy fogadja el Lively ötleteit és változtassa meg a forgatókönyv egyes részeit. A vád szerint Lively azt kérte, hogy az a jelenet, amikor a szereplők a tetőn találkoznak, maradjon ki a filmből. Baldoni vonakodott az átdolgozástól, de végül beleegyezett, de Lively ötletét „drámaian eltérőnek” tartotta az eredeti elképzeléstől.

Justin Baldoni és Balke Lively a Velünk véget ér című filben

Justin Baldoni szerint üzenetekben zaklatták, burkoltan fenyegették

A beadvány szerint Lively szöveges üzenetben jelezte Baldoni felé az elégedetlenségét, és a férfi azt állítja, hogy Reynolds és Swift is részt vett a nyomásgyakorlásban. „Meg kellett felelnem Lively forgatókönyvre vonatkozó utasításainak” – írta a rendező a panaszában, hozzátéve, hogy egy találkozóra is elhívták Reynolds New York-i otthonába, ahol Swift folyamatosan dicsérgette Lively ötleteit.

Egy állítólagos üzenetben Lively Khaleesihez, a Trónok harca ikonikus karakteréhez hasonlította magát, Reynoldsot és Swiftet pedig „sárkányainak” nevezte, akik „megvédik őt”. Egy másik üzenetben Lively „Dance Moms szintű színpadi anyukáknak” nevezte férjét és barátját, kiemelve, hogy mindig mellette állnak, és támogatják őt.

Blake Lively is beperelte Baldonit

Az új per hátterében az áll, hogy Blake Lively december 20-án feljelentette Justin Baldonit szakszerűtlen és zavaró viselkedése miatt, amit a közös munka során tanúsított. Lively szerint Baldoni kényszerítette a teljes meztelenségre, és a forgatáson „ellenséges munkahelyi környezetet” teremtett. Lively panaszában azt is állította, hogy a rendező által folytatott lejárató kampány „gyászt, félelmet és extrém szorongást” okozott neki.

Baldoni nem csak Reynoldost és Taylor Swiftet perli, nekiment a The New York Timesnak is, mert a lap egy cikkben alaposan részletezte Lively vádjait. A rendező állítása szerint az újság „manipulatív és félrevezető” módon számolt be az ügyről. A lap szerint azonban cikküket „alapos kutatás és felelősségteljes megközelítés” jellemezte.