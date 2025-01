Megdöbbentő lépést tett Aubrey Plaza, férje öngyilkossága után

Ahogy megírtuk, január 3-án, pénteken délelőtt holtan találták Los Angeles-i otthonában a Jeff Baena filmrendezőt. Kiderült, a férfi öngyilkos lett, felakasztotta magát. Felesége, Aubrey Plaza összetört, az egész család mély gyászban van.

Aubrey Plaza férjét, Jeff Baenát gyászolja

Forrás: Getty Images

Aubrey Plaza inaktiválta Instagram-fiókját férje, Jeff Baena halála után

Aubrey Plaza Instagram-fiókja vasárnap óta nem elérhető férje. A színésznő Jeff Baena halála után függesztette fel az oldalt. Az odalátogatókat a „Sajnáljuk, ez az oldal nem érhető el” - üzenet fogadja. Plaza férje halála után röviden nyilatkozott: „Ez egy elképzelhetetlen tragédia. Nagyon hálásak vagyunk mindenkinek, aki támogat bennünket. Kérjük, tartsák tiszteletben magánéletünket ebben az időszakban” – mondta.

2020-ban kötötték össze az életüket

Aubrey Plaza és Baena 10 éve voltak egy pár, amikor 2020-ban, a világjárvány idején a hátsó kertjükben összeházasodtak. „Egyik este kicsit unatkoztunk. Összeházasodtunk, és elmondom, hogyan: Onehourmarriage.com. Ez valódi, nézzetek utána” - mondta el a színésznő egy interjúban 2021-ben.

Baena mentális betegségről is készített filmet

A házaspár több filmen is dolgozott együtt, de Baena nevéhez fűződik a Horse Girl című film is, amelyet Alison Brie-vel írt. A 2020-ban bemutatott alkotás a mentális egészségügyi problémákkal küzdő emberek és családjaik nehézségeit mutatja be. A Redditen a rendező elárulta, hogy a filmet személyes tapasztalatai is inspirálták, mostohaanyja mániás depresszióval küzdött, és hosszú ideje töltött különböző egészségügyi intézményekben. „A film fő témája, hogy a társadalom hogyan bánik a mentális betegségben szenvedőkkel” – fogalmazott akkor Baena, bár arról soha nem beszélt, hogy neki is lennének pszichés problémái. Egyelőre nem tudni, miért választotta a halált.