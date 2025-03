Britney Spears megint megőrült: tangában rázza az exe zenéjére

A klipben, amelyet felirat nélkül osztott meg, Britney Spears egy átlátszó fekete bodyt, fekete szarvasbőr csizmát és barnás cowboykalapot viselt, és a egy kandalló előtt vonaglott Timberlake zenéjére.

Britney Spears szeret táncos videókat megosztani magáról

Forrás: AFP

Britney Spears Justin Timberlake-re emlékezett

Britney Spears és Justin Timberlake korábban 1999 és 2002 között jártak. Még tinédzserként találkoztak a The Mickey Mouse Club forgatásán, majd később újra összejöttek a kilencvenes évek végén, amikor elindították zenei karrierjüket — Spears szólóelőadóként, Timberlake pedig a *NSYNC nevű fiúbandában.

Néhány órával azután, hogy megosztotta a Timberlake zenéjére táncoló videóját, Spears egy másikat videót is posztolt, amelyen ugyanezen kandalló előtt táncol, ezúttal piros ruhában, Janet Jackson „That's the Way Love Goes” című dalára.

Janet Jackson szerepet játszott Spears és Timberlake kapcsolatának egy sorsfordító pillanatában évekkel ezelőtt. Spears 2023-as memoárjában, a The Woman in Me című könyvében elárulta, hogy Timberlake-kel volt az első csókja. Felidézte, hogy 11 éves korában egy Mickey Mouse Club szereplőválogatási partin összezárták az ajkaikat, miközben a háttérben Janet Jackson egyik dala szólt.

Spears korábban más videókat is megosztott magáról, amelyeken Timberlake zenéjét hallgatja. 2020 áprilisában egy ilyen poszthoz azt írta:

„Tudom, hogy 20 évvel ezelőtt a világ egyik legnagyobb szakítása volt a miénk...., de hé, az ember egy zseni!!!!. Nagyszerű dal JT!!!!!”.