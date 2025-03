Pultosból vált a Föld többszöri megmentőjévé: minden, amit tudnod kell Bruce Willisről

Ezután számtalan meghallgatáson vett részt, és kisebb filmszerepeket vállalt, mielőtt megkapta a magándetektív David Addison szerepét Cybill Shepherd mellett A simlis és a szende (1985) című romantikus vígjátéksorozatban. A sorozat ismertté tette Willist, és segített elindítani filmes karrierjét, a szarkasztikus és okoskodó magánnyomozó karaktere sokak szerint a keménykötésű John McClane szerepének a főpróbája volt. A Drágán add az életed! (1988) című akcióthrillerben, a cinikus, de jó kedélyű New York-i rendőrnyomozó egy Los Angeles-i irodaház elleni terrortámadásba keveredik, amelyben egyedül száll szembe a kegyetlen nemzetközi tolvajbandával.

1990-ben újra eljátszotta McClane szerepét a Még drágább az életed (1990) címen bemutatott folytatásban, amely a washingtoni Dulles nemzetközi repülőtéren játszódik, ahol egy különleges alakulat renegát katonái egy korrupt dél-amerikai tábornokot akarnak hazaszállítani. A film kasszasiker lett, a rajongók újabb folytatást követeltek, így született meg a Die Hard - Az élet mindig drága (1995) című film, amelyben Samuel L. Jackson a partnere, aki egy cinikus harlemi bolttulajdonost alakít, és aki egy forró New York-i forró napon akaratlanul is McClane segítője lesz egy terrorista soporttal szemben. A kasszasikernek 2007-ben és 2013-ban is készült folytatása.

Bruce Willis, mint a Nicsak, ki beszél? Mikey babájának hangja

A sztár a Die Hard sikere után még számos akciófilmben játszott főszerepet, mint a Ponyvaregény, a 12 majom vagy Az ötödik elem, és az Armageddonban újra bebizonyította, hogy rá mindig lehet számítani, ha a világ megmentése a tét, akkor is, ha ezt az űrben kell megtennie. Ám nemcsak akcióhősként alakított nagyokat Bruce Willis, vígjátékfilmekben és drámákban is nagy sikereket aratott, és az is elég volt, ha csak a hangját adta valamihez, mint például a Kirstie Alley és John Travolta főszereplésével készült Nicsak, ki beszél? vagy A hatodik érzék című pszichothriller. Képregény-adaptációban is feltűnt, főszerepet kapott a Sin City című filmben, eljátszotta a Red nyugdíjas CIA-ügynökét és a Feláldozhatókban együtt szerepelt Hollywood akciólegendáival. Népszerűsége a mai napig töretlen, annak ellenére, hogy 2022-ben családja bejelentette, hogy Bruce Willis visszavonul a színészi karrierjétől miután afáziát diagnosztizáltak nála, egy olyan rendellenességet, amely a nyelvi kifejezőképességet és a beszédértést akadályozza. A következő évben kiderült, hogy az afázia csak a jéghegy csúcsa, az előrehaladott frontotemporális demencia egyik tünete.