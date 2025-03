Bruce Willis elárulta, mi bántja őt a legjobban: „Az emberek azt hiszik, ismerik az igazi énemet..."

„Megdöbbent a kérdés, hogy milyen érzés multimilliomosnak lenni. Mindig emlékeztetnem kell magam, hogy az vagyok”.

Bruce Willis büszkébb az apaságára, mint karrierjére

Forrás: Getty Images for goop/Demi Moore's 'Inside Out' Book Party

Bruce Willis a magánember

A sztár sosem vitatta, hogy férjként, apaként hozott rossz döntéseket, voltak ballépései. Ezekről így beszélt:

„Nem tudod meg nem történtté tenni a múltat, arra viszont kifejezetten képes vagy, hogy ne ismételd meg” — mondta, és ha nem is közvetlen összefüggésben ezzel, de mégis sokat mond egy másik magánéletével kapcsolatos nyilatkozata: „A feleségem ezerszer hallotta már tőlem azt, hogy „szeretlek”, azt viszont egyszer sem, hogy „sajnálom”.

A színész azt is bevallotta, hogy rá is igaz a mondás, hogy a zord külső érző szívet takar:

„Érzékeny srác vagyok. Az emberek azt hiszik, ismerik az igazi énemet, de nem. Aztán olyan dolgokat írnak, amitől olyan bunkónak tűnök” — panaszkodott egy beszélgetésben, és azt is elárulta, hogy a kopaszsága egy kicsit sem érdekli: „Férfiembernél az számít, van-e szíve, nem pedig az, hány szál szőr van a fején” — és különben is: „A hajhullással Isten azt üzeni nekem, hogy én is ember vagyok”.

És, hogy mire a legbüszkébb az életben? Nos, nem a karrierjére.

„Sokkal büszkébb vagyok arra, hogy apa vagyok, mint arra, hogy színész. Az, hogy apaként ki vagyok, sokkal fontosabb számomra, mint az, mit gondol rólam a közönség”.

Bruce Willis be akart vonulni a seregbe

Nem politizál aktívan, de nem rejti véka alá a véleményét, és igyekszik a tőle telhető legtöbbet tenni, hogy a világ ne csak a filmvásznon, hanem a valóságban is szebb legyen. Be akart állni az amerikai seregbe, de a kora miatt nem engedték, ezért másképp segített — Irakba utazott, ahova irgalmatlan mennyiségű süteményt vitt magával az ott állomásozó katonáknak, akiknek zenekarával koncertet is adott. Úgy véli, a hétköznapi emberek a világon mindenhol csak élni szeretnék az életüket, és elítéli a terrorizmus minden formáját, ahogy a drogokat is.

„Tegyünk meg mindent, hogy véget vessünk a kokainkereskedelemnek, mert megöli ezt az országot. Az összes országot, ahová a kokain eljut. (..) Szerintem ez is a terrorizmus egy formája” — nyilatkozta egy interjúban, egy másikban pedig így beszélt.