Aki megsüketült a sikerért: Bruce Willis 70 éves lett!

Bruce Willis filmek mellett a zeneiparban is kipróbálta magát.

Forrás: Getty Images

6. Rocksztár babérokra tört

Ismerősen cseng Bruno Radolini neve? Nem? A Bruce Willis bizonyára már megvan, pedig ugyanarról a személyről van szó. Az akciólegenda ugyanis a zeneiparban is kipróbálta magát, 1987-ben még egy rockzenei lemezt is kiadott The Return of Bruno címen.

7. Egy fogadás miatt szerepelt a Jóbarátokban

Három epizód erejéig a Jóbarátok című sitcomban is tiszteletét tette, amit egy fogadásnak köszönhetett. A Bérgyilkos a szomszédom forgatásán igen jó barátságba került Matthew Perryvel és fogadást kötöttek: ha a film első helyen nyit a premier hétvégéjén ingyen vállal 3 epizódot a Jóbarátokban.

Mivel a film váratlan sikert aratott, Willis örömmel vetette bele magát a sitcom forgatásába.

+1 Saját videójátékot adott ki

1998-ban nem csak az Armageddon volt az egyetlen apokaliptikus projektje. Ugyanis ebben az évben egy, a nevével fémjelzett videójáték is kiadásra került, melynek főszereplőjét Bruce Willisről mintázták Az Apocalypse c. játék karakterének egysorosait maga a színész mondta fel.

Ma már sajnos főleg Bruce Willis betegsége miatt kerül fel a címlapokra, azonban színes filmográfiája és feledhetetlen stílusa örökre bebetonozta nevét a filmtörténelembe.