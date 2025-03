Már most nagy port kavar Harry herceg és Meghan Markle Dianáról készülő állítólagos dokuja

Az új dokumentumfilmről való pletykák azért is keltettek már most nagy figyelmet, mert a sussexi hercegi pár 2020-ban kötött, 77,2 millió fontos Netflix-megállapodása idén lejár. Harry és Meghan eddig egy - az életükről szóló - sikeres sorozatot készített a platformra, de a Szeretettel: Meghan konkrétan megbukott. A Netflix azonban mégis berendelte a második évadot, ami arra utal, hogy a streamingóriás továbbra is támogatja a házaspárt.