A némafilmes királynő, akiért a férfiak is megőrültek - Gloria Swanson elegánsan távozott Hollywoodból

126 éve született Gloria Swanson a földöntúli kisugárzással rendelkező színésznő — egy vérbeli díva, aki mai napig grandiózus kisugárzással bír. Nem véletlen, hiszen Gloria a némafilmek koronázatlan királynője, nem volt szüksége szavakra ahhoz, hogy elbűvölje a közönséget, a szeme mesélt helyette és páratlan arcmimikája - mozdulataiban eredendőden ott rejtőzött a színjátszás — semmi manír. Azonban a hangos filmek berobbanásával a díva is lekerült a vászonról, a némafilmes sztárok sorra búcsúztak a filmgyártól. Elérkezett a hangos színészek kora! Gloria nem az egyszerűségéről volt híres, erős és méltó csavarral engedte át az új generációnak a stafétát. A némafilmek királynője a moziban hangoskodott, és mindenkit sokkolt tettével.

A 20-as években Gloria Swanson Hollywood egyik legjobban fizetett sztárja volt.

Gloria Swanson tündöklése

Több mint 70 filmben szerepelt és olyan sikeres volt, hogy saját produkciós céget is alapított.

Gloria nemcsak színésznőként volt ikonikus — öltözködési stílusa legendássá vált, és saját divattervezője volt (Cecil Beaton is öltöztette). Ruháit gyakran úgy válogatta, hogy azok a karaktereinek is grandiózus megjelenést kölcsönözzenek — már a némafilmek korszakában is!

A férfiak megőrültek érte

A filmcsillag híres volt szerelmi életéről is: hatszor házasodott, köztük volt egy európai nemes, és Joseph P. Kennedy (John F. Kennedy apja) is, akivel hosszú viszonyt folytatott.

Ruháit gyakran úgy válogatta, hogy azok a karaktereinek is grandiózus megjelenést kölcsönözzenek

Vegetáriánus, spirituális és kortalan

Már a harmincas években vegetáriánus volt, foglalkozott alternatív gyógyászattal, és spirituális életmódot folytatott. 84 éves korában halt meg, de haláláig fiatalos, éber és aktív maradt.

Az Alkony sugárút nem visszatérés volt, hanem feltámadás

A filmeben egy kiöregedett némafilmsztárt játszik — gyakorlatilag önmagát, de felfokozott, groteszk változatban. Oscar-díjra jelölték érte, és máig az egyik legikonikusabb női alakításként tartják számon a filmtörténelemben.