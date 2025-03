Jennifer Aniston újra randizik: ismert színésszel kapták lencsevégre - Itt a lesifotó!

A Jóbarátok sztárja és a The Last of Us főszereplője szombat este három órát tölött el egy étteremben. A találkozóra külön érkeztek, majd külön is távoztak, de a képek tanúsága szerint alig tudtak elszakadni egymástól, még a bejárat előtt is hosszan beszélgettek.

Jennifer Aniston és Pedro Pascal randiját több fotós is megörökítette szombat este. A 56 éves színésznő és a 49 éves chilei-amerikai színész körülbelül három órát töltött el a bárban, majd este fél 12 körül hagyták el a helyszínt – külön-külön ugyan, de még az étterem bejárata is előtt is hosszan beszélgettek. Jennifer Aniston és Pedro Pascal, amint távoznak az étteremből

Forrás: Profimedia Jennifer Aniston exe a napokban nősült meg Érdekes egybeesés, hogy Jennifer Aniston és Pedro Pascal randijára néhány nappal azután került sor, hogy kiderült: a színésznő második volt férje, Justin Theroux feleségül vette barátnőjét, Nicole Brydon Bloomot egy tengerparti ceremónián a mexikói Tulumban. A házasságról szóló hírek állítólag meglepték Anistont, aki üzenetet is küldött volt férjének. Justin Theroux és Jennifer Aniston 2015 és 2017 között voltak házasok, és bár azóta külön utakon járnak, barátok maradtak. „Még mindig nagyon kedves nekem” – mondta Theroux egy tavalyi interjúban. Jennifer Aniston Brad Pitt felesége is volt, 2000 és 2005 között voltak együtt.