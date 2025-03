Lesifotók láttak napvilágot a Nem férek a bőrödbe 2. részéből - Megjelent az előzetese is

A Nem férek a bőrödbe folytatását tavaly májusban jelentették be és a tervek szerint már idén augusztus 8-án be is mutatják egy streamingszolgáltatón.

Több lesifotó is kikerült már a Nem férek a bőrödbe 2. forgatásáról.

Forrás: Getty Images

Visszatér a Nem férek a bőrödbe 2.

A sorozatban ismét Jamie Lee Curtis és Lindsay Lohan lesz a főszerepben, mint anya és lánya. Az első filmből visszatérő Mark Harmon, Chad Michael Murray, Christina Vidal Mitchell, Haley Hudson, Stephen Tobolowsky, Lucille Soong és Rosalind Chao is csatlakozik hozzájuk.

Spoilerveszély!

Egy pénteki családi vacsorán, egy kínai étteremben, anya és lánya összevesznek és kapva az alkalmon a kínai tulajdonos beveti a titkos praktikáit. Másnap reggel a páros testet cserél, így mélyebb betekintést nyerhetnek egymás mindennapjaiba. Innen kezdődnek a bonyodalmak. Hogy a következő filmben, hogyan történik meg mindez, arról még nincs információ. Addig is az előzetsbők tudunk csemegézni: