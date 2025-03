Így néz ki smink nélkül a KISS együttes legendája: ritka fotón Paul Stanley

A KISS zenekar frontembere, Paul Stanley csütörtökön egy hétköznapi, laza szettben – zakóban és farmerben – tűnt fel Los Angeles utcáin, amikor 16 éves lányával, Sarah Brianna Stanleyvel távozott egy étteremből. A zenész csak nagyon ritkán mutatkozik ikonokus arcfestése nélkül.

Paul Stanley, a KISS frontembere így néz ki valójában

A KISS és Paul Stanley arcfestésének története

A KISS a hetvenes években robbant be a zenei világba, és nemcsak zenéjével, hanem látványos színpadi megjelenésével is új műfajt teremtett. Először 1983-ban az MTV-ben mutatták meg magukat az ikonikus arcfestés nélkül. „Mindenki utálta a látványt” – ismerte el később Gene Simmons, az együttes magyar származású gitárosa. Ez is az oka annak, hogy színpadra csak kifestve lépnek, és valódi arcukat csak ritkán mutatják meg a közönségnek.