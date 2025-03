Néhány vendég, kis költségvetés, buli a hátsó udvarban — Így tervezi Selena Gomez az esküvőjét

Február 13-án jelent meg Selena Gomez „Scared of Loving You” című dala, amely az első kislemez, az I Said I Loved You First című készülő albumáról. Az énekesnő a vőlegényével, Benny Blancóval dolgozott együtt a dalon, és ők ketten egyetértenek abban, hogy a szám ízelítőt ad az egymás iránti érzelmeikből. Esküvőre készülnek, és Selena Gomeznek már meg is vannak az elképzelései a nagy napról.

Az új dal pontosan az, aminek tűnik, és ebben nagy egyetértés van Selena Gomez és Banny Blanco között. „Ez egy kis ízelítő volt abból, hogy kik és mik vagyunk mi, és hogy mennyire szeretjük és tiszteljük egymást” — mondta Selena az Apple Music 1-nek, és lemezproducer vőlegénye egyetértett ezzel, és hozzátette: „A dalban Selena azt mondja, nem félek attól, hogy fiatalon haljon meg ő vagy bárki más, de attól fél, hogy elveszíti azt a valakit, akivel végre kapcsolatot teremtett .... Valahogy, Isten kegyelméből, történetesen én vagyok az a személy, akiről énekel”. De vajon az esküvővel kapcsolatban is ilyen nagy köztük az egyetértés? Mindenben nagy az egyetértés Selena Gomez és vőlegénye között, de vajon az esküvőt is ugyanúgy képzelik el?

Forrás: AFP Néhány vendég, kis költségvetés, buli a hátsó udvarban — ezek Selena Gomez esküvői tervei Selena Gomez és Benny Blanco 2024 decemberében jegyezte el egymást, és teljes gőzzel haladnak előre. „Selena már alig várja, hogy hozzámehessen Bennyhez” — mondta egy bennfentes a Life & Style-nak, megjegyezve, hogy a 35 millió dolláros Beverly Hills-i kúria, amelyet a pár 2024 végén vásárolt, tökéletes esküvői helyszínt biztosít. „Selena úgy képzeli el, hogy ő és Benny örökké ott élnek majd életük végéig az lesz az otthonuk. Egy nap majd a gyerekeiknek akarnak mesélni a mesés, a barátaikkal és a családjukkal együtt az otthonukban megtartott esküvőjükről ”. Az egyik nagy előnye, hogy a házukban tartják az esküvőt, a korlátozott vendéglista. Selena Gomez korábban a partiszervezéssel kapcsolatban elárulta: „Ha több mint 40 meghívott van, könnyen túlterhelem magam”. A bennfentes informátor szerint az énekesnő már most gondolkozik, kit ne hívjon meg az esküvőjére: „Selenának annyi barátja és szerette van, hogy próbálja véglegesíteni a vendéglistát, de nehezére esik eldönteni, hogy ki ne legyen meghívva”. Akárkik szerepelnek majd a vendéglistán, a ceremónia egyedülálló és különleges lesz, speciálisan Selenára és Bennyre kitalálva. „Selena keresztény hitének és Benny zsidó hagyományainak keveréke lesz. Saját fogadalmat írnak majd, és mindegyikük gyűrűjébe vésetnek valami jelentőségteljeset” — kotyogta ki a bennfentes, aki szerint Benny egy gasztronómiai zseni, és rendszeresen főzi meg Selena kedvenceit, például a krumplipürét és a kókuszos garnélarákot, maga fogja felügyelni az esküvői menüt és a tortát. És, hogy miben áll majd oltár elé Selena Gomez? A bennfentes erről is beszélt: „Azt még nem döntötte el, hogy miben fog az oltár elé járulni, és még meg kell határozniuk a dátumot, virágokat kell választaniuk és ki kell találniuk a színösszeállításokat. Selena elővette a régi esküvői vízióit összegyűjtő tábláját némi inspirációért!”.

De a szerelmespár tudja, hogy a közös életük megkezdése a legfontosabb, hiszen ahogy Benny is mondta egy interjúban, nem is érti, hogy nem találtak korábban egymásra.