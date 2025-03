A zenei műfajok kavalkádja: újabb nagy neveket jelentett be a Sziget Fesztivál

Gyors egymásutánban érkeznek a hírek a Sziget Fesztivállal kapcsolatban, ezúttal mintegy negyven új nevet jelentettek be a szervezők. „Múlt héten a Delta District három helyszínére a Sziget történetének eddigi legerősebb elektronikus felhozatalát jelentettük be, most pedig a fesztivál zenei változatosságát jól leképező fellépő-csomagot mutatunk be, amiben mindenki találhat magának – műfajokon átívelő – kedvenceket” – kezdte a bejelentést Kádár Tamás, a Sziget főszervezője.

Forrás: Sziget Fesztivál

2020-ban már felmerült, hogy jön a Szigetre, ami az ismert okok miatt nem valósult meg, idén azonban már Eusexua címmel, januárban megjelent albumát is elhozza a brit extravagáns énekes-dalszerző, lemezproducer, táncos, üzletasszony, modell és színésznő, azaz FKA Twigs. Twigs munkásságát hatalmas elismerés kíséri, zenéje nagy ívet húz a műfaji határokat feszegetve, beleértve a trip hopot, az electronica-t, az indietronica-t, a techno-t, az art popot, a trance-t, a hyperpopot és az avantgarde-ot.

A londoni születésű rapper, Little Simz megannyi zenei díj birtokosa, nem mellesleg a Netflix Top Boy (Nagykutya) című sikersorozatának sztárja is érkezik a Szigetre. A nigériai származású ifjú hölgy mindig is készen állt a sikerre; amióta az eszét tudja mindig is művész volt - vadul ambiciózus, vadul tehetséges és a munkája iránt elkötelezett. Utánozhatatlan előadóként - élő zenekarával a háttérben - teljes mértékben uralja és irányítja a színpadot. Tavaly februárban jelent meg szédítő energiájú dalaival a Drop 7 lemeze, idén májusban pedig már várhatjuk a következőt.

Az Empire of the Sun Ausztrália legszínesebb elektro-glam-pop duója, amely látványos, egy tudományos-fantasztikus divatgálára emlékeztető fellépéseiről, valamint finoman és elegánsan csábító slágereiről, mint a Walking on a Dreamről és a We're the People-ről híres. Hosszú évek után tavaly kihozták legfrissebb, Ask That God című albumukat, amit a Szigeten is hallhatunk majd.

A kelet-londoni pubok félhomályos sarkaiban játszó The Last Dinner Party néhány rövid hónap alatt több nagy lemezkiadó, ügynök, promoter érdeklődését is felkeltette és dicsőségesen robbant be a gitárzene reneszánszába. Az öttagú női zenekar kísérteties dallamok, robbanékony refrének és tragédiát és diadalt egyaránt magába foglaló szövegek fantáziáját szövi egy-egy dalba. A Prelude to Ecstasy a brit indie rock együttes debütáló albuma 2024. februárjában jött ki, amit a Nothing Matters single vezetett fel, komoly kritikai elismerést aratva.