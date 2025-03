Ennyibe kerül Szoboszlai Dominik fényűző életmódja – Méregdrága luxuscikkekben parádézik

Mennyi Szoboszlai Dominik fizetése?

A Liverpool FC játékosának bőven van mit tejbe aprítania, ugyanis csak az angol futballklubtól évi 2,6 milliárdos fizetést kap, és akkor a különböző szponzori szerződéseiről nem is beszéltünk. Szoboszlai Dominik pályafutása során több neves klubban is megfordult. Amellett sem szabad elmenni, hogy egy futballista nem kis fizikai teljesítménynek van kitéve.

Az pedig kiemelendő, hogy a költekezés mellett a jótékonykodásra is fordít vagyonából a magyar focista, legutóbb például rászoruló gyerekeken segített.

Szoboszlai Dominik menyasszonyára is előszeretettel költ, akit egy akkora gyémántgyűrűvel jegyzett el, hogy még az űrből is látszik, februárban pedig romantikus párizsi kiruccanáson volt a gerlepár. Egy szó mint száz, nem lehet vitatni, hogy a legértékesebb magyar sportoló szereti költeni a pénzt, de ebből másoknak is juttat.